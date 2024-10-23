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調增外離島戰備存糧 專家提醒：飲用水供給設施恐成目標

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
專家認為，當兩岸情勢變得緊張，我金、馬防區外離島許多都在中共的領海内，共軍可能會干擾我外離島運補的軍租商船，甚至採取查扣、不讓其通過的行動，切斷國軍對外離島運補。記者洪哲政/攝影
專家認為，當兩岸情勢變得緊張，我金、馬防區外離島許多都在中共的領海内，共軍可能會干擾我外離島運補的軍租商船，甚至採取查扣、不讓其通過的行動，切斷國軍對外離島運補。記者洪哲政/攝影

國軍訂頒外離島地區糧秣戰備存糧調增政策，將大幅提升戰備存糧數量。中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，增加外離島戰備存糧目的，自然是為讓守軍延長獨立固守的時間，外島存糧越多，越有助於維繫守軍士氣。他也提醒，也要注意如何儲存充足的飲用水

揭仲表示，他不反對國防部調增外離島糧秣戰備存糧的政策，因為從今年共軍的「聯合利劍—2024A」與「聯合利劍—2024B」二次演習中，可看出日後共軍若武力犯台，對部分國軍戍守的外離島，可能在摘除島上部分設施、使其無法對共軍的主要作戰行動造成干擾後，不排除會「封而不打」以節約兵力，甚至由海警船艦擔任封鎖、切斷外離島對外交通的主力。換言之，在台灣本島防禦戰過程中，外離島守軍若不屈服，就可能要在無法獲得台灣任何增援的情況下，獨力支撐相當時間。

至於存糧天數，揭仲認為在國防資源可負擔的情況下，自然是越多越好；除戰時部分存糧可能毀於共軍炮火、若干外離島還有平民需要國軍支援糧食等原因外，越多存糧也有助於維繫守軍士氣。

但揭仲也提醒，若外離島守軍真的要長期固守，則如何儲存充足的飲用水其實比存糧更重要；不僅因為儲存大量的飲用水遠較困難，部分外離島既有的海水淡化設施或儲水池等，應該也會被負責封鎖的共軍列為優先清除目標。

揭仲說，當兩岸情勢變得緊張，中共又要加強對我施壓之際，我金、馬防區外離島許多都在中共的領海基線內，對方若主張適用其國內法，主張軍租商船載運的人與貨，都違反其法令，共軍可能會據此干擾我外離島運補的軍租商船，甚至採取查扣、不讓其通過的行動，切斷國軍對外離島運補，此時增加戰備存糧，一方面可穩定守軍士氣心理，另外也可增加政府應對的籌碼。

揭仲提醒，增加外離島戰備存糧目的，自然是為讓守軍延長獨立固守的時間。當共軍開始干擾我運補的軍租民船而使運補時間拉長後，更多戰備存糧，有助穩定守軍心理。

中共 共軍 國軍 國防部 揭仲 演習 聯合利劍

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