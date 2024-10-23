快訊

藍營中市黨部副主委葉欲立捲性騷疑雲 請辭獲准發聲了

評議遲未現身…最高法院法官蔡憲德中風昏迷 送醫急救中

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／國軍外島戰備存糧調增至百日 即食餐盒改列戰備用

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國防部準備將加熱式餐盒改列戰備物資。記者洪哲政/攝影
國防部準備將加熱式餐盒改列戰備物資。記者洪哲政/攝影

國防部證實，為提升防衛作戰韌性，已頒訂外離島地區糧秣戰備存糧調增政策，除將把昂貴的加熱式餐盒從救災物資調整為戰備物資外，外島防區的大米、罐頭及口糧存量總合力，將大幅提升。據悉，能讓防區官兵食用100天以上，以強化戰備整備。

陸軍針對外離島存糧物資運補，一般採用軍租民船執行，但兩岸情勢持續緊張，陸軍已新對外採購有GPS導航的空投傘具，並委由中科院研發「水路運輸滲透運補器材」，計畫作為外離島被封鎖包圍時，利用空投與洋流突穿封控進行運補。

而歷經去年馬祖防區發生官兵食無肉而對外「求援」事件後，國防部近期向立法院報告今年第2季管制預算運用情形統計表中，有「為配合部頒外離島地區糧秣戰備存糧調增政策推展，急需辦理糧秣庫房整修以維戰備所需。」一節，支用數1373餘萬元。也證實國軍制定外離島地區糧秣戰備存糧調增政策。

據悉，這項政策將大幅增加外離島戰備部隊既有大米、罐頭與野戰口糧的存量，三種物資的存量總合力，至少可維持部隊獨立支持至少100天的存量。此外，國軍現有的加熱式餐盒，現仍歸類為救災物資，提供救災部隊進入受困地帶、特定演訓或教召時，搭配使用野戰口糧使用。但因應糧秣戰備存糧調增政策，未來將改列為戰備物資，供本、外島部隊儲備。

但據了解，最新版加熱式餐盒目前有6葷2素的口味，惟一份價格高達240元，對於部隊應配賦多少戰備存量，國防部還在考量。未來也有可能採取簡易即食包，搭配部隊本身簡易炊爨大米的能力，將每份即食戰備糧壓低到每份40至50元左右。

針對外離島地區糧秣戰備存糧調增政策，國防部表示，為提升防衛作戰韌性，國軍依作戰需求，持續強化戰備整備。至於有關存量資訊涉及機密，援例不便對外說明；另國防部已規劃新增即食品因應部隊救災所需及增強作戰持續力。

國軍 國防部 餐盒

延伸閱讀

戰爭的滋味？世界大戰中...殘酷的「味覺殲滅戰」

因應蟒蛇戰略 農業部：輔導轉種甘藷、大豆、短期蔬菜

以色列軍方：真主黨財務高層在敘利亞遭殲滅

提升救災安全 台南東南扶輪社聯合捐贈強力照明燈箱

相關新聞

陸智庫起底我雄二、雄三部署 外交政策：開戰數秒之間將被摧毀

美國期刊《外交政策》（Foreign Policy）網站21日刊出長篇分析文，指今年520賴清德總統就職後，中共發動「聯...

顧立雄：美國維持台海戰略模糊 藉此進行嚇阻

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）日前表示，如果中國「進入」台灣，他將對中國徵收額外關稅。針對中國若入...

部隊鍋 EP190｜軍中的非典型伙食 三餐之外的夜宵、長官們的小鍋是在吃什麼？

軍中伙食只有大鍋炒？那就是你吃得太少。除了三餐之外，誰有正大光明吃宵夜的權利？大長官們的伙食會跟一般官兵不一樣嗎？同樣的菜居然有不同口感是怎麼回事？本集邀請到前空軍新聞官王鳴中來聊聊軍中的伙食。

海軍艇載熱像儀檢測維護執行中 突擊快艇近海飛馳

海軍司令部今日公布一項「艇載熱像儀檢測維護」決標案，由原廠派員來台檢測海軍陸戰隊M109突擊艇所配備的SF230型的熱像...

獨／海軍新型救難大武艦完成海試 今低調交艦

由台船建造大武級救難艦首艘大武艦（571），在未事先對外預告下，今日在台船高雄廠區低調交艦給海軍。海軍上午證實上情。

國軍即食加熱餐盒納戰備存糧 專家：吃飽吃巧保士氣

對國防部頒訂外離島地區糧秣戰備存糧調增政策，國防安全研究院戰略及資源研究所蘇紫雲表示，此舉明顯是應對中共近年環島軍演、聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。