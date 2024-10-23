獨／國軍外島戰備存糧調增至百日 即食餐盒改列戰備用

國防部證實，為提升防衛作戰韌性，已頒訂外離島地區糧秣戰備存糧調增政策，除將把昂貴的加熱式餐盒從救災物資調整為戰備物資外，外島防區的大米、罐頭及口糧存量總合力，將大幅提升。據悉，能讓防區官兵食用100天以上，以強化戰備整備。

陸軍針對外離島存糧物資運補，一般採用軍租民船執行，但兩岸情勢持續緊張，陸軍已新對外採購有GPS導航的空投傘具，並委由中科院研發「水路運輸滲透運補器材」，計畫作為外離島被封鎖包圍時，利用空投與洋流突穿封控進行運補。

而歷經去年馬祖防區發生官兵食無肉而對外「求援」事件後，國防部近期向立法院報告今年第2季管制預算運用情形統計表中，有「為配合部頒外離島地區糧秣戰備存糧調增政策推展，急需辦理糧秣庫房整修以維戰備所需。」一節，支用數1373餘萬元。也證實國軍制定外離島地區糧秣戰備存糧調增政策。

據悉，這項政策將大幅增加外離島戰備部隊既有大米、罐頭與野戰口糧的存量，三種物資的存量總合力，至少可維持部隊獨立支持至少100天的存量。此外，國軍現有的加熱式餐盒，現仍歸類為救災物資，提供救災部隊進入受困地帶、特定演訓或教召時，搭配使用野戰口糧使用。但因應糧秣戰備存糧調增政策，未來將改列為戰備物資，供本、外島部隊儲備。

但據了解，最新版加熱式餐盒目前有6葷2素的口味，惟一份價格高達240元，對於部隊應配賦多少戰備存量，國防部還在考量。未來也有可能採取簡易即食包，搭配部隊本身簡易炊爨大米的能力，將每份即食戰備糧壓低到每份40至50元左右。

針對外離島地區糧秣戰備存糧調增政策，國防部表示，為提升防衛作戰韌性，國軍依作戰需求，持續強化戰備整備。至於有關存量資訊涉及機密，援例不便對外說明；另國防部已規劃新增即食品因應部隊救災所需及增強作戰持續力。