遼寧艦穿台海北上 顧立雄：若進行封鎖 國際不可能坐視

國防部今天表示，中共遼寧號航艦編隊，昨天夜間由東沙附近海域經台灣海峽向北航行。國防部長顧立雄在立法院表示，遼寧艦目前正在通過台海，沿著台海中線以西向北航行，他強調，遼寧號參加「聯合利劍2024B」演習後的動向，軍方運用聯合情監偵手段都有密切掌握。

顧立雄指出，這次聯合利劍B演習雖然有劃定區域，但沒有實際應緯度，也沒有限制海空運通行，若真的要進行所謂封鎖，按照國際法規範是禁止所有機艦進入區域，按照聯合國決議這已視同戰爭行為。

顧立雄強調，操演或演練與實際封控是不一樣，而且對國際社會影響完全不一樣。他指出，根據CSIS統計，經過台海的海上運輸產值約占全球運輸產值5分之1，達到2.45兆美金，如果進行國際法定義的封鎖，影響非常非常嚴重，國際也不可能坐視不管。

對於中共如果封鎖台海，是否期待美軍馳援？顧立雄表示，他無法回答這種假設性狀況，但國際法上如果禁止各國進入這個區域，對全球經濟影響非常嚴重，包括對美國、對中國本身在內，也包括日本、韓國、印太乃至全球都造成重大影響，國際社會不可能坐視不管。