聽新聞
0:00 / 0:00
遼寧艦穿台海北上 顧立雄：若進行封鎖 國際不可能坐視
國防部今天表示，中共遼寧號航艦編隊，昨天夜間由東沙附近海域經台灣海峽向北航行。國防部長顧立雄在立法院表示，遼寧艦目前正在通過台海，沿著台海中線以西向北航行，他強調，遼寧號參加「聯合利劍2024B」演習後的動向，軍方運用聯合情監偵手段都有密切掌握。
顧立雄指出，這次聯合利劍B演習雖然有劃定區域，但沒有實際應緯度，也沒有限制海空運通行，若真的要進行所謂封鎖，按照國際法規範是禁止所有機艦進入區域，按照聯合國決議這已視同戰爭行為。
顧立雄強調，操演或演練與實際封控是不一樣，而且對國際社會影響完全不一樣。他指出，根據CSIS統計，經過台海的海上運輸產值約占全球運輸產值5分之1，達到2.45兆美金，如果進行國際法定義的封鎖，影響非常非常嚴重，國際也不可能坐視不管。
對於中共如果封鎖台海，是否期待美軍馳援？顧立雄表示，他無法回答這種假設性狀況，但國際法上如果禁止各國進入這個區域，對全球經濟影響非常嚴重，包括對美國、對中國本身在內，也包括日本、韓國、印太乃至全球都造成重大影響，國際社會不可能坐視不管。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言