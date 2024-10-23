快訊

藍營中市黨部副主委葉欲立捲性騷疑雲 請辭獲准發聲了

評議遲未現身…最高法院法官蔡憲德中風昏迷 送醫急救中

聽新聞
0:00 / 0:00

遼寧艦穿台海北上 顧立雄：若進行封鎖 國際不可能坐視

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中共遼寧艦編隊昨天進入台灣海峽。路透
中共遼寧艦編隊昨天進入台灣海峽。路透

國防部今天表示，中共遼寧號航艦編隊，昨天夜間由東沙附近海域經台灣海峽向北航行。國防部長顧立雄在立法院表示，遼寧艦目前正在通過台海，沿著台海中線以西向北航行，他強調，遼寧號參加「聯合利劍2024B」演習後的動向，軍方運用聯合情監偵手段都有密切掌握。

顧立雄指出，這次聯合利劍B演習雖然有劃定區域，但沒有實際應緯度，也沒有限制海空運通行，若真的要進行所謂封鎖，按照國際法規範是禁止所有機艦進入區域，按照聯合國決議這已視同戰爭行為。

顧立雄強調，操演或演練與實際封控是不一樣，而且對國際社會影響完全不一樣。他指出，根據CSIS統計，經過台海的海上運輸產值約占全球運輸產值5分之1，達到2.45兆美金，如果進行國際法定義的封鎖，影響非常非常嚴重，國際也不可能坐視不管。

對於中共如果封鎖台海，是否期待美軍馳援？顧立雄表示，他無法回答這種假設性狀況，但國際法上如果禁止各國進入這個區域，對全球經濟影響非常嚴重，包括對美國、對中國本身在內，也包括日本、韓國、印太乃至全球都造成重大影響，國際社會不可能坐視不管。

台海 台灣海峽 國防部 聯合利劍 遼寧艦 顧立雄

延伸閱讀

獨／聯合利劍B戰區北移標註基隆 關指部尖兵部隊當日被急召回

F-16戰機19架生產中 顧立雄：首架拚年底交機

顧立雄：美方擴大F-16產能 預計2026年全數交付

影／中共可能再發動軍演 顧立雄：料敵從寬

相關新聞

陸智庫起底我雄二、雄三部署 外交政策：開戰數秒之間將被摧毀

美國期刊《外交政策》（Foreign Policy）網站21日刊出長篇分析文，指今年520賴清德總統就職後，中共發動「聯...

顧立雄：美國維持台海戰略模糊 藉此進行嚇阻

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）日前表示，如果中國「進入」台灣，他將對中國徵收額外關稅。針對中國若入...

部隊鍋 EP190｜軍中的非典型伙食 三餐之外的夜宵、長官們的小鍋是在吃什麼？

軍中伙食只有大鍋炒？那就是你吃得太少。除了三餐之外，誰有正大光明吃宵夜的權利？大長官們的伙食會跟一般官兵不一樣嗎？同樣的菜居然有不同口感是怎麼回事？本集邀請到前空軍新聞官王鳴中來聊聊軍中的伙食。

海軍艇載熱像儀檢測維護執行中 突擊快艇近海飛馳

海軍司令部今日公布一項「艇載熱像儀檢測維護」決標案，由原廠派員來台檢測海軍陸戰隊M109突擊艇所配備的SF230型的熱像...

獨／海軍新型救難大武艦完成海試 今低調交艦

由台船建造大武級救難艦首艘大武艦（571），在未事先對外預告下，今日在台船高雄廠區低調交艦給海軍。海軍上午證實上情。

國軍即食加熱餐盒納戰備存糧 專家：吃飽吃巧保士氣

對國防部頒訂外離島地區糧秣戰備存糧調增政策，國防安全研究院戰略及資源研究所蘇紫雲表示，此舉明顯是應對中共近年環島軍演、聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。