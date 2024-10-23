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戰時糧食計畫 專家：須防民間恐慌性搶購

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
逢甲大學國貿系教授楊明憲。圖／聯合報系資料照片
逢甲大學國貿系教授楊明憲。圖／聯合報系資料照片

農業部提出戰時糧食計畫，專家認為，必須考量戰爭當下的恐慌性搶購，政府也要確保屆時能順利建置物資統籌與分配機制，因此與通路與民間沙盤推演相當重要。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，假如兩岸發生戰爭，如何確保糧食撐過被封鎖時間？天然氣安全存量天數若只有兩周，能源能支撐多久？目前每月國人食米消耗量約十萬噸，加上持續種植的稻作，食米存量應大於三個月或更久，但黃豆、小麥、玉米都仰賴進口，政府應要政策鼓勵民間穀物業者增加一個月庫存，且庫存成本由政府補助，面臨緊急需要時，政府有優先調動權力，這套機制要先建立。

楊明憲強調，戰爭當下就不會有自由市場機制，政府如何在恐慌性搶購下進行物資統籌和分配就相當重要，非任由民間搶購買賣，伴隨恐慌而來的黑市暗盤交易也要想辦法杜絕，政府更必須和超市沙盤推演在戰時配合政府來進行物資分配，否則緊急情況下一定會很混亂，「還沒戰爭，口罩和雞蛋都能搶了」。

陳李農改團隊執行長李武忠表示，糧食夠與不夠的重點在於老百姓預期心理，還沒發生戰爭的評估自然足夠，但當環境改變時就會出現恐慌性採購和囤貨，因此戰時糧食供應鏈、運輸暢通等也都要納入考量，分散庫存也要嚴密的沙盤推演，畢竟戰爭的因應與一般危機完全不同。

庫存 戰爭 機制 農業部

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