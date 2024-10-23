快訊

藍營中市黨部副主委葉欲立捲性騷疑雲 請辭獲准發聲了

評議遲未現身…最高法院法官蔡憲德中風昏迷 送醫急救中

聽新聞
0:00 / 0:00

史坦伯格：戰略模糊 維繫台海和平

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國前副國務卿史坦伯格。圖／聯合報系資料照片
美國前副國務卿史坦伯格。圖／聯合報系資料照片

曾代表拜登政府來台參加賴清德總統就職的美國前副國務卿史坦伯格在「外交事務」期刊發表長文，認為美國對台戰略模糊仍是維繫台海和平之道，華府的目標應是找到各方都能共處的「現狀」。

美國政界及學界看華府長期對台「戰略模糊」方針有各種意見，有些人認為應轉為戰略清晰，但史坦伯格相信戰略模糊仍是維繫台海和平之道；這篇「台灣不確定的好處」長文，由歷史角度分析如何改變世界最危險衝突點發生災難的可能。

他認為，台海雙方可採實際步驟來維繫，例如中方撤回反對台灣以非正式身分參與以國家為會員的國際組織，北京二○○九至二○一六年接受台灣以觀察員身分參加世界衛生大會、二○一三年台灣也受邀參與國際民航組織年會，台灣也可暫停高調爭取邦交國行動。雙方也應彼此尊重，非正式限縮軍事行動，包括軍機不要越過海峽中線，最重要的是兩岸在二○一六年中斷會談，賴清德已承諾維持現狀，中方應同意恢復與台灣政府對話。

記者陳宥菘／台北報導

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉昨重申「九二共識」並無共識，不接受以「沒有中華民國存在事實」的九二共識作為兩岸或兩會交流基礎或前提。至於兩岸若要重新接觸、對話，「擱置爭議」仍不失為解決的方法。

特派記者陳政錄／北京報導

行政院前院長劉兆玄昨以中華文化永續發展基金會董事長身分，率台灣文化界人士赴北京，會見大陸國台辦主任宋濤。劉兆玄表示，中華文化是兩岸人民的最大公約數，不管分隔多遠，提到中華文化時，不被切斷的連結就會湧現出來。宋濤說，大陸將進一步促進兩岸文化交流，堅守、繼承、弘揚中華文化。

九二共識 劉兆玄 台海 宋濤 拜登 海基會 海峽中線 羅文嘉 賴清德

延伸閱讀

劉兆玄率文化界人士赴北京 國台辦主任宋濤：弘揚中華文化

57%民眾挺賴「祖國論」 卓榮泰：反對的人理由倒是奇怪

民調／賴清德施政滿意度再下滑 僅37％民眾埋單

民調／國慶後47%民眾不滿賴政府處理兩岸關係表現

相關新聞

陸智庫起底我雄二、雄三部署 外交政策：開戰數秒之間將被摧毀

美國期刊《外交政策》（Foreign Policy）網站21日刊出長篇分析文，指今年520賴清德總統就職後，中共發動「聯...

顧立雄：美國維持台海戰略模糊 藉此進行嚇阻

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）日前表示，如果中國「進入」台灣，他將對中國徵收額外關稅。針對中國若入...

部隊鍋 EP190｜軍中的非典型伙食 三餐之外的夜宵、長官們的小鍋是在吃什麼？

軍中伙食只有大鍋炒？那就是你吃得太少。除了三餐之外，誰有正大光明吃宵夜的權利？大長官們的伙食會跟一般官兵不一樣嗎？同樣的菜居然有不同口感是怎麼回事？本集邀請到前空軍新聞官王鳴中來聊聊軍中的伙食。

海軍艇載熱像儀檢測維護執行中 突擊快艇近海飛馳

海軍司令部今日公布一項「艇載熱像儀檢測維護」決標案，由原廠派員來台檢測海軍陸戰隊M109突擊艇所配備的SF230型的熱像...

獨／海軍新型救難大武艦完成海試 今低調交艦

由台船建造大武級救難艦首艘大武艦（571），在未事先對外預告下，今日在台船高雄廠區低調交艦給海軍。海軍上午證實上情。

國軍即食加熱餐盒納戰備存糧 專家：吃飽吃巧保士氣

對國防部頒訂外離島地區糧秣戰備存糧調增政策，國防安全研究院戰略及資源研究所蘇紫雲表示，此舉明顯是應對中共近年環島軍演、聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。