史坦伯格：戰略模糊 維繫台海和平

曾代表拜登政府來台參加賴清德總統就職的美國前副國務卿史坦伯格在「外交事務」期刊發表長文，認為美國對台戰略模糊仍是維繫台海和平之道，華府的目標應是找到各方都能共處的「現狀」。

美國政界及學界看華府長期對台「戰略模糊」方針有各種意見，有些人認為應轉為戰略清晰，但史坦伯格相信戰略模糊仍是維繫台海和平之道；這篇「台灣不確定的好處」長文，由歷史角度分析如何改變世界最危險衝突點發生災難的可能。

他認為，台海雙方可採實際步驟來維繫，例如中方撤回反對台灣以非正式身分參與以國家為會員的國際組織，北京二○○九至二○一六年接受台灣以觀察員身分參加世界衛生大會、二○一三年台灣也受邀參與國際民航組織年會，台灣也可暫停高調爭取邦交國行動。雙方也應彼此尊重，非正式限縮軍事行動，包括軍機不要越過海峽中線，最重要的是兩岸在二○一六年中斷會談，賴清德已承諾維持現狀，中方應同意恢復與台灣政府對話。

記者陳宥菘／台北報導

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉昨重申「九二共識」並無共識，不接受以「沒有中華民國存在事實」的九二共識作為兩岸或兩會交流基礎或前提。至於兩岸若要重新接觸、對話，「擱置爭議」仍不失為解決的方法。

特派記者陳政錄／北京報導

行政院前院長劉兆玄昨以中華文化永續發展基金會董事長身分，率台灣文化界人士赴北京，會見大陸國台辦主任宋濤。劉兆玄表示，中華文化是兩岸人民的最大公約數，不管分隔多遠，提到中華文化時，不被切斷的連結就會湧現出來。宋濤說，大陸將進一步促進兩岸文化交流，堅守、繼承、弘揚中華文化。