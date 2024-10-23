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新聞眼／國安與軍政溝通 不能成破口

聯合報／ 本報記者洪哲政
中共14日拂曉發動「聯合利劍─二○二四Ｂ」軍演，賴清德總統（右三）隨即召開國安高層會議。圖／取自賴清德臉書
中共14日拂曉發動「聯合利劍─二○二四Ｂ」軍演，賴清德總統（右三）隨即召開國安高層會議。圖／取自賴清德臉書

中共圍台演習、武力恫嚇一波接一波，繼上周聯合利劍Ｂ軍演後，昨又在福建平潭牛山島、福州羅源灣港區實彈射擊，頻繁模擬以訓轉戰，面對中共威脅與日俱增，我方除了賴總統宣示「以實力備戰避戰」，平時演訓更要上緊發條，國安和軍政溝通也要緊密配合。

中共利劍Ｂ十四日舉行，各方關注利劍Ｃ何時出鞘之際，傳出有官兵爆料不滿十四日當天被急召回戰備部隊。此事件不只是官兵紀律問題，背後更有三個層次的問題值得深思：我方表示早就掌握中共軍演，為何臨時召回部隊？我方因應要防止中共以訓轉戰，當天出現什麼狀況？國安高層會議有無軍人首長與會，是否能立即應變？這些問題由於國防部對外並未揭露完整訊息，外界很難得知，但政府及國安高層必須審慎看待。

我國防體制已軍政、軍令一元化，軍權理論上集中在部長，實務上仍是國防部長總管政策與軍政，軍令與作戰計畫指揮則在參謀總長與參謀本部。任用文人部長的賴清德總統召開國安高層會議若無軍事幕僚長與會，當出現軍事反制行動需評估時，是由文人部長建議？還是要轉一手到衡指部與參謀總長討論？

中共透過演訓對台施壓，軍政的溝通應變、部隊的訓練管理，既是問題，更是挑戰；賴總統要讓國安團隊發揮最大效果，恐需再思考配套措施。

中共 參謀總長 國安 國防部 聯合利劍 賴清德

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