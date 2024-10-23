陸利劍B演習當日 我關指部急召回官兵

共軍十四日清晨五時宣布對我發動「聯合利劍—二○二四Ｂ」演習，國安人士雖對外宣稱我方早有掌握，但戰備部隊卻在共軍操演後被緊急召回，令官兵感到困惑。學者推測，可能是臨時發現共軍在北台空海域參演的部隊有異狀，為提高戰備輪值的兵力而召回。

官兵爆料，負責守衛基隆港的陸軍關渡指揮部機步二營於十四日上午近十時緊急召回休假的戰備部隊，要求包括外縣市官兵須在兩小時內趕回基隆外木山營區，有官兵也到「靠北長官」粉絲專頁抱怨。陸軍六軍團證實，關指部考量部隊戰備需求，依規定緊急召回。

二○二二年時任美國眾議院議長裴洛西旋風訪台後，共軍在環繞台灣的六個海域進行軍事演習，並曾射擊實彈越過台灣高空；二○二三年四月蔡英文總統過境美國洛杉磯與時任美國眾議院議長麥卡錫會面，共軍啟動「環台島戰備警巡」及「聯合利劍」演習。這兩次軍演，國軍要求部隊正副主官不可同時離營，但戰備狀況未提升，三軍也不曾有召回戰備部隊或停止休假的狀況。

淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員揭仲表示，國防部並未說明進入台灣周邊共軍軍艦型號，很難掌握原因，但推測可能是國軍發現共軍演習軍艦包括可搭載直升機執行空中機動作戰的○七一型綜合登陸艦、改裝成直升機起降平台的商船或○七五型兩棲攻擊艦，也可能發現北台灣附近空域、海峽中線北方空域共機出現若干可以搭載傘兵的運輸機。

揭仲認為，國防部可能基於「不怕一萬、只怕萬一」考量，決定將關渡地區指揮部機步二營休假出營的官兵緊急召回；當然國防部也可能利用機會對戰備單位實施緊急召回測驗。

國防安全研究院戰略所長蘇紫雲表示，國軍在共軍利劍Ｂ演習期間並未提高戰備等級，部隊休假仍依「經常戰備」狀況實施，關指部召回「接戰備」的輪值單位，以調節人力較有可能，尤其關指部聯兵二營駐地為基隆外木山，屬基隆港守備部隊，應對共軍「要港要域封控」威脅提高戰備輪值兵力。