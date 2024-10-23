平潭實彈操演 學者：陸管控風險 手法類似利劍

中共在平潭實彈射擊，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑指出，雖是例行性實彈操演，但由於美國、加拿大軍艦通過台海，可能使中共除了定期火砲試射外，也有在政治上對外表態抗議美加的意味，不過恐怕雷聲大雨點小。

國防安全研究院戰略所長蘇紫雲認為平潭實彈操演時機有政治意義。他說，平潭島扼守台灣海峽北部入口，戰略地位重要，中共過去在一九九六飛彈危機、二○二二裴洛西訪台、二○二三蔡前總統過境美國後，都在此發動實彈演習，顯示在平潭軍演有一定政治表態意味。

蘇紫雲說，過去中共實彈演習往往一天以上，這次表定四小時，是歷來在平潭軍演時間最短的一次，顯示中共也在試圖管控風險，避免國際後座力，手法與聯合利劍演習相似。

國防安全研究院副研究員舒孝煌分析，這次演習公布區域不大也沒有限高，應該只是海軍或陸軍火砲演習；過去中共也常把大大小小例行性演習包裝一下作為外宣宣傳，尤其牛山島因距離台灣最近而引起關注，這應該也是刻意的安排。

國防安全研究院執行長李文忠則表示，環太及北約國家宣示捍衛航海自由權，天下「圍中」之勢已漸成形。