快訊

藍營中市黨部副主委葉欲立捲性騷疑雲 請辭獲准發聲了

評議遲未現身…最高法院法官蔡憲德中風昏迷 送醫急救中

聽新聞
0:00 / 0:00

平潭實彈操演 學者：陸管控風險 手法類似利劍

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
國防安全研究院戰略所長蘇紫雲認為平潭實彈操演時機有政治意義。圖／聯合報系資料照片
國防安全研究院戰略所長蘇紫雲認為平潭實彈操演時機有政治意義。圖／聯合報系資料照片

中共在平潭實彈射擊，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑指出，雖是例行性實彈操演，但由於美國、加拿大軍艦通過台海，可能使中共除了定期火砲試射外，也有在政治上對外表態抗議美加的意味，不過恐怕雷聲大雨點小。

國防安全研究院戰略所長蘇紫雲認為平潭實彈操演時機有政治意義。他說，平潭島扼守台灣海峽北部入口，戰略地位重要，中共過去在一九九六飛彈危機、二○二二裴洛西訪台、二○二三蔡前總統過境美國後，都在此發動實彈演習，顯示在平潭軍演有一定政治表態意味。

蘇紫雲說，過去中共實彈演習往往一天以上，這次表定四小時，是歷來在平潭軍演時間最短的一次，顯示中共也在試圖管控風險，避免國際後座力，手法與聯合利劍演習相似。

國防安全研究院副研究員舒孝煌分析，這次演習公布區域不大也沒有限高，應該只是海軍或陸軍火砲演習；過去中共也常把大大小小例行性演習包裝一下作為外宣宣傳，尤其牛山島因距離台灣最近而引起關注，這應該也是刻意的安排。

國防安全研究院執行長李文忠則表示，環太及北約國家宣示捍衛航海自由權，天下「圍中」之勢已漸成形。

中共 實彈 李文忠 演習 聯合利劍 蘇紫雲 裴洛西

延伸閱讀

美日最大規模聯合軍演「利劍」明起登場 日軍1句話劍指中國

共軍平潭實彈射擊 專家分析例行訓練配合認知作戰

共軍平潭島實彈射擊 專家：抗議美加軍艦穿越台海

獨／聯合利劍B戰區北移標註基隆 關指部尖兵部隊當日被急召回

相關新聞

陸智庫起底我雄二、雄三部署 外交政策：開戰數秒之間將被摧毀

美國期刊《外交政策》（Foreign Policy）網站21日刊出長篇分析文，指今年520賴清德總統就職後，中共發動「聯...

顧立雄：美國維持台海戰略模糊 藉此進行嚇阻

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）日前表示，如果中國「進入」台灣，他將對中國徵收額外關稅。針對中國若入...

部隊鍋 EP190｜軍中的非典型伙食 三餐之外的夜宵、長官們的小鍋是在吃什麼？

軍中伙食只有大鍋炒？那就是你吃得太少。除了三餐之外，誰有正大光明吃宵夜的權利？大長官們的伙食會跟一般官兵不一樣嗎？同樣的菜居然有不同口感是怎麼回事？本集邀請到前空軍新聞官王鳴中來聊聊軍中的伙食。

海軍艇載熱像儀檢測維護執行中 突擊快艇近海飛馳

海軍司令部今日公布一項「艇載熱像儀檢測維護」決標案，由原廠派員來台檢測海軍陸戰隊M109突擊艇所配備的SF230型的熱像...

獨／海軍新型救難大武艦完成海試 今低調交艦

由台船建造大武級救難艦首艘大武艦（571），在未事先對外預告下，今日在台船高雄廠區低調交艦給海軍。海軍上午證實上情。

國軍即食加熱餐盒納戰備存糧 專家：吃飽吃巧保士氣

對國防部頒訂外離島地區糧秣戰備存糧調增政策，國防安全研究院戰略及資源研究所蘇紫雲表示，此舉明顯是應對中共近年環島軍演、聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。