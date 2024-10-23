共軍連2場實彈射擊 鄰近台、馬

台海2周不平靜 製表／大陸中心、政治中心 中共解放軍十四日發動「聯合利劍—二○二四Ｂ」圍台軍演，美、加軍艦廿日穿越台灣海峽，陸方隨後接連發布在福建平潭、羅源灣港區可門水道進行兩場實彈射擊，演訓位置鄰近台灣本島和馬祖列島。

我國防部表示，共軍實彈射擊屬年度例行性演訓，國防部運用聯合情監偵系統密切掌握，並分析其軍事活動及意圖，不排除是結合台海動態，擴大威懾效應的作法；國軍秉持料敵從寬原則，嚴密監控、適切應處。

行政院長卓榮泰表示，民主國家都認為這是破壞區域和平穩定的威脅，不應這麼頻繁且靠近台灣做毫無意義的宣示。他強調，國防部、國軍會做好萬全準備，不會有任何意想不到的事情發生，「我們的責任就是確保台灣的主權跟國人的安全」。

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉稱，我方要強化戰備與自我防衛的能力、強化全社會防衛韌性，「和平不是靠軟弱得來的，否則獨裁者或侵略者只會軟土深掘」。國民黨立委洪孟楷稱，對岸愈來愈靠近台灣的軍演會引起台灣人民反感，就算「項莊舞劍，意在美國」，我們拒絕拿台灣當箭靶，也不接受任何威脅，更不希望有任何兩岸擦槍走火可能。

美、加軍艦廿日穿越台灣海峽，共軍批評「滋擾攪局」，福建平潭海事局隨即於廿一日中午發布航行警告稱，廿二日九時至十三時於平潭牛山島沿海部分區域展開實彈射擊，禁止一切船舶駛入。福州海事局廿一日深夜再發通報，廿二日八時至十二時於羅源灣港區可門水道連山東部附近海域進行實彈射擊訓練，對部分海域雙向交通管制，禁止所有無關船舶在上述時段進出該管制水域。

陸方昨在福建沿海接連發動兩場實彈射擊，演訓位置接近台灣本島和馬祖列島。其中，平潭東部牛山島與平潭島岸相距四點九海里（約九公里），是大陸領海基點之一，也是大陸距離台灣本島最近的地方，與台北直線距離僅約一六五公里；牛山島上設有燈塔，是進出台灣海峽船舶重要的助航標誌之一。羅源灣港區可門水道與我連江縣馬祖列島僅相隔黃岐半島，黃岐半島一側的可門港是福州港重要的深水港區之一。

「一點感覺都沒有」，連江縣議員曹以標表示，上午看到新聞才知大陸軍演，但馬防部也常火砲射擊演習，這種軍演對金馬民眾來說很平常，漁船、貨船、客運船進出正常，民眾不會特別緊張；有漁民說，金馬與廈門、福州往來密切，甚至通婚結親，「親家沒仇會無緣無故來打你嗎」？

不過，馬祖有民代說，中央部會首長每次發言都愛挑動敏感神經，激怒別人，把民眾置於險境，人民想法很單純，希望政府提出有助民眾政策，少講一些於事無補的政治語言。