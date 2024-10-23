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應對陸蟒蛇戰略 農業部公布戰爭存糧細節

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
因應台海可能發生戰事，農業部提交立法院的戰爭時期糧食計畫揭露，除稻米庫存不得低於三個月存量，另投入農地復耕並優先種植甘藷、大豆及短期蔬菜。本報資料照片
因應台海可能發生戰事，農業部提交立法院的戰爭時期糧食計畫揭露，除稻米庫存不得低於三個月存量，另投入農地復耕並優先種植甘藷、大豆及短期蔬菜。本報資料照片

農業部今天提交立法院的報告揭露我國戰爭時期的糧食計畫，除稻米庫存不得低於三個月存量，另投入農地復耕並優先種植甘藷、大豆及短期蔬菜；為因應海上封鎖漁民無法出海，擴大包含埤塘等處的雜食性水產養殖，我國飼料庫存可支持養殖三個月以上。

賴清德總統就任後在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，立法院外交及國防委員會今天邀請國防部國安局及農業部等多個部會，針對因應中共「灰色地帶行動」及「蟒蛇戰略」對台封鎖，如何確保關鍵物資自主、關鍵產業、基礎設施、能源自主、民生物資及糧食、醫療物資等供應作為提出專案報告。

農業部在報告指出，固定每個月盤點掌握重要農產品及農業資材之生產、進出口及庫存情形，評估供應量能以及時調節因應。

防攻擊 公糧倉庫分散 161鄉鎮

以稻米為例，糧食管理法規定國內稻米必須維持不低於三個月的安全存量，公糧倉庫分別貯存於全台十七個縣市、一六一個鄉鎮，以分散遭受攻擊風險。

之前立委在立院質詢時指出，我國去年糧食自給率是百分之卅點三並創十八年來新低，農業部長陳駿季當時答詢表示，目前將糧食自給率目標訂在百分之四十。

蔬菜肉類 足以自主供應一年

農業部指出，到今年九月為止，國內公糧糙米庫存可供國人至少七個月使用，蔬菜可全年自主供應無虞，禽畜肉類庫存及供應量也可維持供應一年以上。

農業部表示，為確保糧食供應安全，除適時調度釋出庫存外，也規畫調整農漁畜產品生產計畫，積極投入農地復耕，並優先種植雜糧如甘藷、大豆及短期蔬菜；增加臨時屠宰或分階段淘汰飼料效率低落之畜禽；擴大雜食性水產養殖（含埤塘）等，以滿足國人的糧食需求。

油氣與水電 要強化調度韌性

農業部指出，漁船如無法出海捕撈，國內飼料魚粉儲放量約可供應養殖魚塭三個月以上需求；若無法進口，養殖漁業將改以天然餌料生產，轉養全年皆可供應生產且對環境適應力強、成長快之雜食性魚種。另可評估活用埤塘環境養殖，增加蛋白質供應。

除了農業部的報告，經濟部規畫針對石油與天然氣增建儲存設備、分散運補地點及加強調度彈性等措施，透過分散、強固及防衛等作為，強化電網韌性，也針對水資源之戰備需求實施擴充，以增進緊急供水調度能力。

國安局在同一報告中指出，近年共軍除了擾台頻次趨於常態，共軍網路空間部隊也鎖定電信、能源、交通等民生領域聯網設備，我方持續運用聯合情監偵監控共軍異常動態。

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