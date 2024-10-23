應對陸蟒蛇戰略 農業部公布戰爭存糧細節

農業部今天提交立法院的報告揭露我國戰爭時期的糧食計畫，除稻米庫存不得低於三個月存量，另投入農地復耕並優先種植甘藷、大豆及短期蔬菜；為因應海上封鎖漁民無法出海，擴大包含埤塘等處的雜食性水產養殖，我國飼料庫存可支持養殖三個月以上。

賴清德總統就任後在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，立法院外交及國防委員會今天邀請國防部、國安局及農業部等多個部會，針對因應中共「灰色地帶行動」及「蟒蛇戰略」對台封鎖，如何確保關鍵物資自主、關鍵產業、基礎設施、能源自主、民生物資及糧食、醫療物資等供應作為提出專案報告。

農業部在報告指出，固定每個月盤點掌握重要農產品及農業資材之生產、進出口及庫存情形，評估供應量能以及時調節因應。

防攻擊 公糧倉庫分散 161鄉鎮

以稻米為例，糧食管理法規定國內稻米必須維持不低於三個月的安全存量，公糧倉庫分別貯存於全台十七個縣市、一六一個鄉鎮，以分散遭受攻擊風險。

之前立委在立院質詢時指出，我國去年糧食自給率是百分之卅點三並創十八年來新低，農業部長陳駿季當時答詢表示，目前將糧食自給率目標訂在百分之四十。

蔬菜肉類 足以自主供應一年

農業部指出，到今年九月為止，國內公糧糙米庫存可供國人至少七個月使用，蔬菜可全年自主供應無虞，禽畜肉類庫存及供應量也可維持供應一年以上。

農業部表示，為確保糧食供應安全，除適時調度釋出庫存外，也規畫調整農漁畜產品生產計畫，積極投入農地復耕，並優先種植雜糧如甘藷、大豆及短期蔬菜；增加臨時屠宰或分階段淘汰飼料效率低落之畜禽；擴大雜食性水產養殖（含埤塘）等，以滿足國人的糧食需求。

油氣與水電 要強化調度韌性

農業部指出，漁船如無法出海捕撈，國內飼料魚粉儲放量約可供應養殖魚塭三個月以上需求；若無法進口，養殖漁業將改以天然餌料生產，轉養全年皆可供應生產且對環境適應力強、成長快之雜食性魚種。另可評估活用埤塘環境養殖，增加蛋白質供應。

除了農業部的報告，經濟部規畫針對石油與天然氣增建儲存設備、分散運補地點及加強調度彈性等措施，透過分散、強固及防衛等作為，強化電網韌性，也針對水資源之戰備需求實施擴充，以增進緊急供水調度能力。

國安局在同一報告中指出，近年共軍除了擾台頻次趨於常態，共軍網路空間部隊也鎖定電信、能源、交通等民生領域聯網設備，我方持續運用聯合情監偵監控共軍異常動態。