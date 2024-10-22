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因應蟒蛇戰略 農業部：輔導轉種甘藷、大豆、短期蔬菜

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
因應中共「蟒蛇戰略」可能的圍島封鎖，農業部表示，國內存糧可供應7個月以上。記者陳苡葳／攝影
因應中共「蟒蛇戰略」可能的圍島封鎖，農業部表示，國內存糧可供應7個月以上。記者陳苡葳／攝影

總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，如何增加國內能源、基礎設施安全及確保各類物資供應成為重點。國防部表示，已經與各部會檢討戰略物資囤儲、糧食多元自主等議題。農業部則表示，國內存糧可供應7個月以上，必要時除了適時釋出公糧稻米外，也會輔導農地優先種植甘藷、大豆及短期蔬菜等應急作物。

立法院外交及國防委員會明天邀請國防部、國安局及農業部等多個部會針對因應中共「灰色地帶行動」及「蟒蛇戰略」對台灣封鎖，如何確保關鍵物資自主、關鍵產業、基礎設施、能源自主、民生物資及糧食、醫療物資等供應作為提出專案報告。

國防部書面報告指出，全民防衛動員署於2022年元旦成立後，已經建立各部會定期至全動署合署作業機制，包括檢討「戰略物資囤儲」、「糧食多元自主」、「通訊備援韌性」及「醫療量能整備」等議題。

國防部表示，我國石油及天然氣等能源多仰賴進口，經濟部已規劃「增建儲存設備」、「分散運補地點」及「加強調度彈性」等措施，透過分散、強固及防衛等作為，強化電網韌性，也針對水資源之戰備需求實施擴充，以增進緊急供水調度能力。

國防部並提到，為提升國內糧食自主性，農業部依法建立稻米安全存量，每月定期盤點儲備情形，並採分散囤儲方式分囤於全國公糧倉庫，另為擴大雜糧供應量能，採取輔導種植甘藷等作物，提高國產糧食供應率，確保遭封鎖時持續滿足生存所需。

農業部書面報告指出，到今年9月為止，國內公糧糙米庫庫存可供國人至少7個月使用，蔬菜可全年自主供應無虞，禽畜肉類庫存及供應量也可維持供應1年以上。

同時，農業部為確保糧食供應安全，除了適時調度釋出庫存外，也規劃調整農漁畜產品生產計畫，積極投入農地復耕，並優先種植雜糧如甘藷、大豆及短期蔬菜；增加臨時屠宰或分階段淘汰飼料效率低落之畜禽；擴大雜食性水產養殖等，以滿足國人糧食需求。

國防部強調，全動署每年5月至8月編組專家學者及部會代表，對中央各機關及地方政府實施動員業務訪評，成效將納入行政院動員會報年度會議考核及檢討。

公糧 國防部 農業部

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