因應中共侵擾 國防部協力各部會厚植全社會防衛韌性

針對中共對台進行灰色地帶侵擾，乃至於高強度封鎖等威脅，國防部指出，持續強化作戰整備，協力各部會厚植全社會防衛韌性，如加強戰略物資儲備，輔導種植甘藷等厚植糧食自主量能，完備數位通訊網絡並提升醫療救護韌性等。

立法院外交及國防委員會邀請國防部長顧立雄及相關部會明天報告「針對解放軍未來可能透過『灰色地帶戰術』和『蟒蛇戰略』對台灣封鎖之國安危機及如何確保關鍵物資自主、關鍵產業、基礎設施、能源自主、民生物資、糧食安全及醫療物資供應無虞之應處作為」，並備質詢。書面報告今天送抵立委國會辦公室。

國防部指出，中共近年運用心理、輿論及認知作戰等複合式手段，進行灰色地帶襲擾，今年更藉「聯合利劍-2024A、B」等針對性圍台軍演，破壞台海區域和平穩定，面對中共持續性灰色地帶壓迫，乃至於可能的高強度封鎖等威脅；國軍除繼續強化作戰整備，以達「備戰方能避戰」的目標外，並持續協力各部會厚植全社會防衛韌性。

針對跨部會整備概況，國防部表示，全民防衛動員署整合跨部會策進各項動員準備計畫，並建立各部會定期至全動署合署作業機制，包括檢討戰略物資囤儲、糧食多元自主、通訊備援韌性及醫療量能整備等議題，各部會相關預算陸續奉行政院核定，並納入年度預算編列及執行。

對於加強戰略物資囤儲，國防部表示，經濟部已規劃增建儲存設備、分散運補地點及加強調度彈性等措施，另透過分散、強固及防衛等作為，強化電網韌性，亦針對水資源的戰備需求實施擴充，以增進緊急供水調度能力。

至於厚植糧食自主量能，國防部說明，農業部依法建立稻米安全存量，每月定期盤點儲備情形，並採分散囤儲方式，分囤於全國公糧倉庫，另為擴大雜糧供應量能，採取輔導種植甘藷等作物，提高國產糧食供應率，確保遭封鎖時持續滿足生存所需。

完備數位通訊網絡方面，國防部指出，數位部已推動「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性」及「支持數位韌性之跨業者行動網路接取驗證」等計畫強化網路備援，利於緊急狀態時，有效維繫國內外訊息傳遞。

提升醫療救護韌性部分，國防部指出，為因應平時可能大量傷患處置，並預應戰傷醫療需求，衛福部整合消防署及國防部軍醫局，今年起推動國家醫療整備計畫，提升台灣大量傷患及戰傷醫療應處韌性，強化醫事人員救護技能。