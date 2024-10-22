國安人士：利劍B效果未如預期 中國改炒作福建演訓

福建平潭海域今天進行實彈射擊，國安人士表示，觀察協力媒體的敘事角度和操作手法，代表上周中國利劍系列軍演，並未達到中國預期威懾及造成社會紛亂的效果，甚至草草收場，才會改以例行演訓炒作議題。

共軍上周剛舉行「聯合利劍-2024B」圍台軍演，福建平潭海事局21日發布航行警告表示，平潭牛山島沿海部分區域22日將展開實彈射擊，禁止一切船舶駛入。

熟悉國安事務的人士表示，中國例行演訓的消息傳出後，部分特定媒體刻意放大牛山島「距離台北市直線距離165公里」，卻刻意掩瞞這只是一項規模有限的近岸火砲演練，試圖操作成戰爭恐懼。

國安人士說，從協力媒體的敘事角度和操作手法來看，可見這代表上周中國利劍系列軍演，最後並沒有達到中國預期「威懾台灣政府」以及「造成台灣社會紛亂」的效果，還草草收場，只好拉例行演訓炒作議題。

這位人士指出，中共「聯合利劍-2024B」軍演14日展開，為期只有13個小時便踉蹌收場，但中國國台辦發言人陳斌華卻在例行記者會上，對演習成果高調表示，「當天台股震蕩下跌，引起投資者的緊張憂慮，也引發台灣社會各界關注討論，這是事實」。

國安人士分析，國台辦發言相當程度凸顯了中國這項軍演的目的，就是渲染戰爭恐懼，削弱台灣社會的防衛意志和信心，只是真正的事實是，台北股市當天雖然在一開始震盪，但最終收盤指數收在22975.29點，不但沒有中國預期中的下跌，反而上漲73.65點，而更尷尬的是，中國的港股反而大跌159.11點。

國安人士還說，中國上周軍演，除了針對台灣，同時也是公然挑釁大選期間的美國，美國國務院才會在上周演習當日發布新聞稿指出，美國對於中國人民解放軍在台海及台灣周邊進行的聯合軍事演習深表關切，呼籲中國保持克制，避免任何進一步可能破壞台海及更廣泛地區和平穩定的行為，並表示將繼續監控中國的活動，與盟友及夥伴就共同關切的議題進行協調。

國安人士說，後續包括英、法等多國也聲明譴責中國。

至於平潭牛山島演訓，國安人士指出，從平潭海事局的官網可以發現，過去半年來，中國分別在5月9日平潭牛山島附近水域、6月25日平潭橫山島沿海、8月15日平潭風球山沿海進行實彈射擊，除了都有明確提供進行實彈射擊的四點連線水域範圍，禁止船隻駛入，也都同樣提前對外公布。

國安人士表示，以今年5月9日為例，同樣都是在平潭牛山島附近水域進行實彈射擊，當時就沒有人刻意炒作連結，而今天平潭海事局發布的明明就是例行性演訓，證明上週軍演對台灣社會沒有造成影響，才需要透過國內在地協力者的幫助，再度嘗試對民眾灌輸戰爭恐懼，試圖造成民心浮動。