國安局示警 共軍謀奪取基礎設施控制權發動網攻

國安局今天表示，共軍以「網路空間部隊」鎖定台灣電信、能源、交通等民生領域聯網設備，描繪網路拓樸、奪取控制權，意圖先取得接觸政府及基礎設施管道，以利在關鍵時刻發動網攻，並配合爭議訊息操作。

國防部、國安局等單位明天上午將赴立法院外交及國防委員會專案報告「針對解放軍未來可能透過『灰色地帶戰術』和『蟒蛇戰略』對台灣封鎖之國安危機及如何確保關鍵物資自主、關鍵產業、基礎設施、能源自主、民生物資、糧食安全及醫療物資供應無虞之應處作為」。

書面報告書下午已送抵立法院，國安局在報告書中指出，中共將以「透過演訓演練預案」及「擴增複合式侵擾模式」方式續推對台軍事整備。

「透過演訓演練預案」部分，國安局說明，共軍2022年8月環台軍演，實施火力實彈射擊；2023年「聯合利劍」演習則首度納編「山東號」航艦參演，結合認知戰謀渲染對台軍事威懾，加上近2年概以每月3至4次頻率，周期化在台灣周邊執行「聯合戰備警巡」，並漸次擴增加油機、登陸艦等兵力參訓，凸顯共軍持續推升對台軍事威脅，以建立封控台灣聯外海上交通線能量。

「擴增複合式侵擾模式」部分，國安局表示，近年共軍除擾台頻次趨於「常態」，範圍亦由台海周邊擴及台灣以東、外島禁限制水域，並不定期運用無人機飛越外島、探空氣球飛越本島；加上中共海調船、民兵漁船亦頻侵入台灣本、外島禁限制水域，顯示共軍持續變化侵擾活動樣態。

國安局也示警，共軍以「網路空間部隊」鎖定電信、能源、交通等民生領域聯網設備，描繪網路拓樸、奪取控制權，意圖機先取得接觸台灣政府及基礎設施管道，以利在關鍵時刻發動網攻，配合爭議訊息操作，影響台灣社會安定。

針對防範中共數位侵擾的方式，國安局說明，中共對台武力封鎖之際，可能同步運用駭客攻擊，癱瘓關鍵基礎設施運作。國安局將針對中共網攻手法、訊源，及爭訊傳散態樣等，加強與友方情資分享，以強化台灣數位聯防、爭訊應處機制；另協助政府建立公私部門合作機制，提高災害緩解和復原能量，共同強化關鍵基礎設施韌性。

國安局強調，面對中共持續利用異常帳號結合生成式人工智慧（AI），加大對台遂行認知戰，除加強產、官、學界合作，提升深偽偵測、AI辨識能量，並透過系統化、自動化輿情通報系統，即時提供預警資訊，以利襄助政府風險管控，並多方拓展國際合作，推動與友盟「主動認知防禦」合作機制，強化爭訊防治效能。