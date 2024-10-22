中共實彈軍演距新竹僅119公里 南寮人熱議：感到緊張

中共平潭海事局公告，今上午9點到下午1點於牛山島沿海畫設禁航區進行實彈射擊，與新竹市南寮漁港的距離僅119公里，由於中國軍事行動一次比一次接近台灣，此訊息也引起南寮在地人熱議，有人感到緊張，也有民眾認為天佑台灣，不會有事。

中共於上周發動「聯合利劍2024B」對台軍演後，福建平潭海事局昨天發布航行警告訊息，宣布從今天上午9點到下午1點，平潭牛山島沿海部分區域將展開實彈射擊，禁止一切船舶駛入。牛山島位在大陸平潭縣東部，距離台北的直線距離約165公里，距離新竹市南寮漁港只有119公里。

國防部指出，該項活動係共軍年度例行性演訓之一部，國防部運用聯合情監偵系統密切掌握，並分析其軍事活動及意圖；不排除係結合台海動態，擴大威懾效應作法之一。

有網友在臉書社團「新竹人新竹事」發文，中國宣布實彈軍演最靠近台灣就是新竹南寮漁港，詢問社員們怎麼看？該貼文也引起熱議，超過400多則留言，有網友認為該反擊：「拿著掃把打回去啊，這還需要考慮什麼？」「沒被摃丸砲打過嗎」、「中華民國裝甲兵常年在坑子口靶場戰車火砲射擊訓練，距離平潭牛山島123公里」。

不過也有網友認為現況平穩「該唱歌唱歌、該跳舞跳舞，沒到1995年那次的狀態」、「只是喊喊而已啦，75年了不用太相信」、「覺得不大可能戰爭，畢竟為了土地把建設打爛，不是還要花錢跟時間重建，中國也不是笨蛋，除非台灣一直挑釁才有可能被打」。

也有網友開始感到緊張：「南寮是最慘的！ 空軍機場一定被炸，要延海登陸一定先炸你的防線，所以…」、「帶風向成功了，我現在很緊張」、「有聽過狼來了的故事嗎？該來的有一天一定會來，想要自由就得隨時備戰，講再多都沒用，請問你簽10年20年嗎？」「這代表另外兩個戰線情況開始緊繃了」。