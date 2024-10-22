共軍平潭島實彈射擊 專家：抗議美加軍艦穿越台海

中共在平潭於牛山島沿海進行實彈射擊，軍事戰略專家解讀，這次雖是東部戰區年度例行實彈演習，不過時機點應該也在回應昨天美、加軍艦通過台海的動作。國防院戰略所長蘇紫雲指出，中共往往在重大事件後舉行平潭軍演，有一定政治表態的意味。

中共於上周發動「聯合利劍2024B」對台軍演後，福建平潭海事局昨天發布航行警告訊息，宣布從今天上午9時到下午1時，平潭牛山島沿海部分區域將展開實彈射擊，禁止一切船舶駛入。牛山島位在大陸平潭縣東部，距離台北的直線距離約165公里。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑指出，這場實彈射擊原本屬於東部戰區的例行性實彈操演，不過由於昨日美國、加拿大軍艦通過台海，也可能使中共除了例行的火砲定期試射外，也有在政治上對外表態抗議美加的意味，透過訊息發布的進一步渲染來達到政治宣傳效果，不過就中共此次安排的時間僅半天來看，恐怕是雷聲大雨點小。

蘇紫雲說，平潭實彈操演雖然屬於東部戰區的例行演訓，但時機卻有政治意義。他指出，東部戰區每年固定有多次實彈演習，不過平潭島周圍扼守台灣海峽北部入口，戰略地位重要，中共過去在1996飛彈危機、2022裴洛西訪台、2023蔡前總統過境美國後，都在此發動實彈演習，顯示除了例行演訓之外，在平潭軍演也有一定政治表態的意味。

蘇紫雲說，過去中共實彈射擊往往一天以上，這次表定僅4小時，是歷來在平潭軍演時間最短的一次，顯示中共也在試圖管控風險，避免國際上的後座力，手法與聯合利劍演習相似。

國防安全研究院副研究員舒孝煌分析，這次演習公布四點區域不大，沒有限高，應該只是海軍或陸軍的火砲演習；他指出，過去中共也常把大大小小例行性演習包裝一下作為對外宣傳，尤其牛山島因距離台灣最近而引起關注，這應該也是刻意的安排。