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美加軍艦通過台海 李文忠：天下圍中之勢已漸成形

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防安全研究院執行長李文忠。 圖／聯合報系資料照片
國防安全研究院執行長李文忠。 圖／聯合報系資料照片

中共日前發動「聯合利劍2024B」軍演後，美國、加拿大軍艦昨天通過台灣海峽國防安全研究院執行長李文忠表示，環太及北約國家以行動清楚宣示捍衛航海自由權，他質疑中國大陸在左傾幼稚獨裁者、戰狼及小粉紅操弄下，早已失去泱泱之風，天下圍中之勢已漸成形。

李文忠表示，中國軍演一週後，週日美加軍艦穿越台灣海峽，第七艦隊週一特意發表聲明宣示：「穿過根據國際法施行公海航行和飛行自由的水域」。上個月底，日本海上自衛隊護衛艦協同澳洲、紐西蘭軍艦首度在台灣海峽巡航。上個月中，德艦時隔22年再度穿越台海。再加上加拿大以及英國、法國，可以說環太平洋及北約民主盟邦都以行動清楚地宣示捍衛萬國公約—航海自由權，拒絕中國將台海視為內海的荒誕企圖，前者正是全球自由貿易尤其是全球化的基礎。

李文忠進一步指出，在前任總統任內一度親中的菲律賓,最新民調顯示:菲律賓人中信任中國僅有1%，正因為中共霸權侵凌菲國引起的反彈。他質疑，中共在南海填海造陸、巧取豪奪的作法，這是十八世紀西班牙、葡萄牙稱霸海上以來，前所未聞的強盜兼小偷行徑，這不能不讓民主盟邦視中共為人類文明秩序的破壞者，它們關心擔憂的豈止台海—南海議題而已！

李文忠強調，堂堂華夏大國在左傾幼稚病獨裁者vs戰狼vs.小粉紅操弄下早已失去泱泱之風，既不符中國人民和平敦厚的本質，也違背已故總理周恩來的教訓，天下圍中之勢浸浸然已成形，外界不能不為中國的前途憂！

中共 台海 台灣海峽 國防 李文忠 聯合利劍

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