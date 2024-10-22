共軍平潭實彈射擊 專家分析例行訓練配合認知作戰

共軍今天在福建平潭海域進行實彈射擊，戰略學者楊太源分析，中共領導人習近平近日赴福建視察，共軍慣例不會調動大軍造成維安風險，此次實彈射擊為共軍例行的火砲射擊訓練，但結合演習訊息發布，配合成為對台認知作戰。

美國海軍勃克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USSHiggins）和加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「溫哥華號」（HMCS Vancouver）20日聯袂穿越台灣海峽。中國福建平潭海事局21日發布航行警告，平潭牛山島沿海部分區域今天將展開實彈射擊，禁止一切船舶駛入。

國防院副研究員舒孝煌今天告訴中央社記者，從中共所劃設的演習區域範圍，應是進行陸軍或是海軍的火砲射擊，中共的火箭軍並無參與，中共慣用例行性的演習來進行大外宣，以回應當時所發生的國際局勢或周邊情勢。

舒孝煌指出，因此共軍此次平潭海域實彈射擊，可能是回應美加軍艦20日通過台灣海峽的行動，演習地點距離台灣近，所以較為敏感，但性質、規模就是例行性的實彈射擊訓練，甚至很可能是臨時規畫進行，倘若中共要組織更大規模的演習來回應美加軍艦通過台海，除了造成中共自身負擔，也會激起周邊國家反彈，但不排除中共仍會持續使用小規模軍演回應國際局勢。

淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員楊太源表示，共軍在平潭約駐有1個砲兵營的兵力，此次實彈射擊應是此砲兵營所進行，但結合演習訊息發布，配合成為對台認知作戰，而習近平日前才赴福建視察，共軍慣例會避免部隊調動，避免造成維安風險。

楊太源表示，共軍此次的砲兵實彈射擊訓練如同國軍在金門、馬祖、澎湖所進行的例行性火砲射擊訓練，就是駐地部隊的訓練流路，但在認知作戰的操作下，被部分媒體解讀為與圍台軍演有關，而在目前東北季風增強使得台灣海峽海象逐漸不好的情況，軍事上中共應不致會大規模調動軍隊，只會在台海當面保持常態性部署，但會在經濟、外交等領域上，不斷持續打壓台灣。