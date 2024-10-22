外交部：台海是國際水域 絕非中國宣稱的內海

美國及加拿大軍艦20日航經台海，中國外交部稱「台灣問題不是什麼航行自由問題」。外交部今天表示，台灣從來不是問題，問題是中國的霸道心態及擴張意圖，台海是國際水域，絕非中國宣稱的內海。

綜合陸媒報導，中國外交部發言人林劍21日在例行記者會，對於美加軍艦航經台海回答媒體指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，「台灣問題不是什麼航行自由問題，是事關中國主權和領土完整的問題」。

對此，外交部發言人劉永健上午在例行記者會表示，台灣從來不是問題，問題是中國的霸道心態及擴張意圖，一再企圖挑戰以規則為基礎的國際秩序。

劉永健強調，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中華人民共和國也從無一日統治過台灣，台海是國際水域，絕非中國宣稱的內海。

劉永健也說，對於美、加兩國20日再度以具體行動強調台灣海峽是國際水域的法律地位，同時捍衛自由航行與區域穩定的堅定立場，外交部表示歡迎與肯定。

國防部21日表示，美國及加拿大各一艘軍艦20日由南向北航經台灣海峽，通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。