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民力目的殲滅對手？ 藍拿消防手冊質疑

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「消防員戰時救援傷患，竟也要殲滅對手？政府的『40萬民力』不該是打算犧牲的民兵！」國民黨立委張智倫徐巧芯許宇甄與洪孟楷22日聯合召開記者會，揭露政府要推動的「韌性國家醫療整備計畫」內多數內容都加密，經過調查後發現，其中的消防救護手冊竟要求消防員負責殲滅敵人，藍委盼政府公開資料說清楚。

解密韌性醫療預算

張智倫指出，總統賴清德於9月26日召開「全社會動員防衛委員會」，盼加強全民國防，但其中有一項由衛福部、消防署與國防部的「韌性國家醫療整備計畫」，90億的預算中有高達9成是加密的，而且還不是較敏感的國防部。張智倫質疑，既然要推動全民國防，為何相關預算要加密？盼政府能夠解密相關預算。

「秘密預算拿來做消防手冊，還要消防員殲滅敵人？」張智倫拿出消防署的「TECC戰術緊急傷患救護訓練手冊」指出，裡面的隨堂測驗提到「下列何者正確？」，結果答案是「有時候，最好的救護並不是試圖援救傷患，而是殲滅對手」，這也讓外界質疑，內政部長劉世芳說的「40萬民力」難道不是「40萬民兵」？

民力等於民兵？

許宇甄指出，賴政府設立委員會，做了各式各樣的準備，似乎兩岸關係已經惡化到全民皆兵的地步，但卻又不坦蕩蕩的對民眾說，然後還說要在區公所等基礎設施放置彈藥，而且此TECC手冊還是由美國民間的SOA捐贈給台灣一筆錢，請消防署出版，由民進黨助理開設的公司得標，背後疑慮很多，應該都說清楚。

「要修法避免消防員、高中生上戰場！」徐巧芯質疑，手冊還說若傷患受傷，需將傷患進入暖區，還可以開裝甲車掩護，並用武器保護自己，消防署人員何時承接軍人該有義務？另外，目前《全動法》與《民防法》仍有規範高中生需要戰時服勤、進行軍事勤務支援，黨團將提議修法刪除相關規定，不讓民力被偷渡成民兵。

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