大陸傳在福州羅源灣港區進行軍演 馬祖居民表示無感

大陸福州海事局公告，福州羅源灣港區今天上午展開實彈射擊訓練，並對相關海域管制雙向交通，禁止所有無關船舶進出管制水域，由於演習區域與馬祖僅隔著半島，距離已相當近，對此，馬祖地區的民眾都表示，對軍演「無感」，漁船與貨船都正常作業不受影響。

大陸今天上午8時至12時在福州羅源灣港區展開實彈射擊訓練，對此，連江縣議員曹以標表示，大陸的軍演，對於馬祖的民眾來說，「一點感覺都沒有」，大家都對這種，已經很無感，民眾也習以為常。

曹以標說，他也是上午看到電視新聞報導，才知道大陸在軍演，不過他指出，馬防部也常火砲射擊演習，這種戰備軍演對金馬的民眾來說，氛圍都是稀鬆平常，所以漁船、貨船甚至客運船進出都很正常，漁民也不會覺得特別緊張。

有漁民也說，其實金馬兩地跟大陸的廈門、福州等地，往來密切，大家對軍演都不會緊張，生活、出海都正常，他認為，應該是執政中央甚至台灣的民眾比較緊張，好像他們都認為「快開打」。