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大陸傳在福州羅源灣港區進行軍演 馬祖居民表示無感

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
大陸軍方今天上午在福州羅源灣港區展開實彈射擊訓練，演習區域與馬祖距離已相當近，對此，馬祖地區的民眾都表示，對軍演「無感」，漁船與貨船都正常作業不受影響。圖／民眾提供
大陸軍方今天上午在福州羅源灣港區展開實彈射擊訓練，演習區域與馬祖距離已相當近，對此，馬祖地區的民眾都表示，對軍演「無感」，漁船與貨船都正常作業不受影響。圖／民眾提供

大陸福州海事局公告，福州羅源灣港區今天上午展開實彈射擊訓練，並對相關海域管制雙向交通，禁止所有無關船舶進出管制水域，由於演習區域與馬祖僅隔著半島，距離已相當近，對此，馬祖地區的民眾都表示，對軍演「無感」，漁船與貨船都正常作業不受影響。

大陸今天上午8時至12時在福州羅源灣港區展開實彈射擊訓練，對此，連江縣議員曹以標表示，大陸的軍演，對於馬祖的民眾來說，「一點感覺都沒有」，大家都對這種，已經很無感，民眾也習以為常。

曹以標說，他也是上午看到電視新聞報導，才知道大陸在軍演，不過他指出，馬防部也常火砲射擊演習，這種戰備軍演對金馬的民眾來說，氛圍都是稀鬆平常，所以漁船、貨船甚至客運船進出都很正常，漁民也不會覺得特別緊張。

有漁民也說，其實金馬兩地跟大陸的廈門、福州等地，往來密切，大家對軍演都不會緊張，生活、出海都正常，他認為，應該是執政中央甚至台灣的民眾比較緊張，好像他們都認為「快開打」。

也有民意代表指出，金、馬跟大陸都很靠近，官方與民間跟大陸都常來常往，大家私下的交流友好，縣府彼此也都可以直接溝通協調，大家都很有默契，不會去碰政治的議題；因為對離島來說，觀光跟民生是最重要；反而是中央部會首長每次發言都愛挑動敏感神經，去激怒別人，把民眾置於險境，他說，人民只有很單純的想法，希望政府所提出的政策，對民眾是有幫助的，少講一些於事無補的政治語言，對民眾而言，才是最好的。

大陸軍方今天上午在福州羅源灣港區展開實彈射擊訓練，演習區域與馬祖距離已相當近，對此，馬祖地區的民眾都表示，對軍演「無感」，漁船與貨船都正常作業不受影響。圖／民眾提供
大陸軍方今天上午在福州羅源灣港區展開實彈射擊訓練，演習區域與馬祖距離已相當近，對此，馬祖地區的民眾都表示，對軍演「無感」，漁船與貨船都正常作業不受影響。圖／民眾提供

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