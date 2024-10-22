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澳洲前總理陸克文：台美與盟友可軍事嚇阻習攻台企圖

中央社／ 華盛頓21日專電

澳洲駐美大使、前總理陸克文近期出書提到，中國國家主席習近平會希望在2032年前實現台灣回歸，唯一能阻止他的是台灣、美國與盟友的軍事嚇阻力。

陸克文（Kevin Rudd）今天在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）舉辦他最近出版的新書「關於習近平」（On Xi Jinping）座談。

陸克文指出，他以學者的身分出席這場座談，新書內容原是他2017年在英國牛津大學耶穌學院（OxfordUniversity's Jesus College）攻讀博士的研究，他過去12個月利用晚上的時間，將這個學術論文改寫為較平易的英文。

這本書探討習近平的基本意識形態，比較其與後毛澤東時代前幾任中國領導人的不同如何反映在他執政前10年中國內政和外交的整體方向，以及他意圖將中國、世界帶向何方，並且分析他對解決台灣議題的看法。

陸克文說，目前有系列文獻探討習近平改變中國，包括中國的政治、經濟、安全、外交等面向。他發現他被問到最多的問題，不是習如何改變中國，而是「為什麼」，因此他開始探討習近平為中國帶來重大改變的背後原因。

陸克文指出，在習近平主導推動下，中共的意識型態有3大改變，政治上走向「列寧左派」，領導人的權力高於集體領導；經濟轉向「馬克思左派」，國家計畫優先於市場力量；國際上，外交與安全政策愈趨「民族主義右派」。

他說，習近平強調「國家」的經濟角色，並非只是要實現馬克思主義的經濟主張，而是在為未來可能面臨與台灣相關的安全危機預做準備，這也包括習近平強調復興毛澤東時代的「自力更生」觀念，目前這已全面性被視為國家正統思想。

陸克文的新書也有不少篇幅提到習近平處理對美關係及對台議題的看法。

陸克文說，習近平的意識形態是要為與美國對抗、衝突做最大準備，未來10年會持續體現在的外交與軍事姿態。中美雖恢復軍事對話，中國對核武談判沒興趣，是否會將核武用於戰爭引起討論。中美戰略競爭也將集中在AI及其軍事應用。

陸克文也指出，習近平認定，台灣必須回歸中國，習近平是否有時間表，還不清楚。

他說，習近平會密切關注任何可能機會，未來若有美國總統撤回對烏克蘭的支持，代表美國走向孤立的世界觀。

陸克文分析，習近平會尋求第4任期至2032年。如果可能的話，他會在不與美國開戰下，實現台灣的回歸。唯一能阻止他的，是美國、台灣及盟國有效的軍事威嚇力，讓習近平瞭解，中國在任何這類衝突中，存在失敗的風險。

陸克文說，美國的軍事和金融力量能對習近平形成戰術上的制約。習近平會評估美國軍事、經濟的嚇阻力及政治決心，這些因素很大程度會決定台灣的未來。

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