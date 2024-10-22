福建平潭實彈射擊 綠：讓台灣人民更厭惡中國

共軍今天在福建平潭海域實彈射擊，民進黨立法院黨團表示，中方想將軍演常態化，但此舉只會讓台灣人民對中國越來越憤怒，越來越厭惡，另外，國防部密切掌握訊息，請國人放心。

共軍上週剛舉行「聯合利劍-2024B」圍台軍演，福建平潭海事局21日發布航行警告表示，平潭牛山島沿海部分區域22日將展開實彈射擊，禁止一切船舶駛入。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰說，中方想要將軍演常態化，若加上海警船的侵擾，甚至已經到了一週一次，國防部密切掌握訊息，請民眾放心，不會有意外，國軍會做最好防備。

洪申翰表示，他提醒中共，這類破壞現狀，也會破壞區域和平的行為，只會讓台灣人民對中國越來越憤怒，越來越厭惡，也讓民眾明白，中國就是區域的麻煩製造者、和平的破壞者。

另外，洪申翰也向中共喊話，他希望中共應該自制，不要以為用這種方法，用這些灰色地帶手法可以讓台灣屈服，讓這些侵、侵犯習以為常，可以把法定管轄權讓出去，這是絕對不可能的事情。