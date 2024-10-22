快訊

花蓮13歲少女長期胸悶 竟檢查出12公分腫瘤確診「1罕見癌症」

板殯驚悚墜落意外！3員工搭貨梯竟「連同遺體下墜」 疑鋼索斷裂釀禍

總統大選前彰化里長赴陸免費旅遊涉反滲透法 法院判無罪

福建平潭實彈射擊 綠：讓台灣人民更厭惡中國

中央社／ 台北22日電

共軍今天在福建平潭海域實彈射擊，民進黨立法院黨團表示，中方想將軍演常態化，但此舉只會讓台灣人民對中國越來越憤怒，越來越厭惡，另外，國防部密切掌握訊息，請國人放心。

共軍上週剛舉行「聯合利劍-2024B」圍台軍演，福建平潭海事局21日發布航行警告表示，平潭牛山島沿海部分區域22日將展開實彈射擊，禁止一切船舶駛入。

民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰說，中方想要將軍演常態化，若加上海警船的侵擾，甚至已經到了一週一次，國防部密切掌握訊息，請民眾放心，不會有意外，國軍會做最好防備。

洪申翰表示，他提醒中共，這類破壞現狀，也會破壞區域和平的行為，只會讓台灣人民對中國越來越憤怒，越來越厭惡，也讓民眾明白，中國就是區域的麻煩製造者、和平的破壞者。

另外，洪申翰也向中共喊話，他希望中共應該自制，不要以為用這種方法，用這些灰色地帶手法可以讓台灣屈服，讓這些侵、侵犯習以為常，可以把法定管轄權讓出去，這是絕對不可能的事情。

共軍 國防部 實彈 洪申翰 聯合利劍 軍演

延伸閱讀

為拾荒者轟北市府態度消極 環保局長籲洪申翰：回頭是岸

「北市領到補助拾荒者 六都最少」洪申翰揭數據打臉蔣萬安

洪申翰因資收戶摃北市 環保局長沈痛告白：要憑良心啊

綠委洪申翰質疑蔣萬安清理低端人口 北市列5點反擊酸：急於表忠

相關新聞

中共實彈軍演距新竹僅119公里 南寮人熱議：感到緊張

中共平潭海事局公告，今上午9點到下午1點於牛山島沿海畫設禁航區進行實彈射擊，與新竹市南寮漁港的距離僅119公里，由於中國...

因應中共侵擾 國防部協力各部會厚植全社會防衛韌性

針對中共對台進行灰色地帶侵擾，乃至於高強度封鎖等威脅，國防部指出，持續強化作戰整備，協力各部會厚植全社會防衛韌性，如加強...

國安人士：利劍B效果未如預期 中國改炒作福建演訓

福建平潭海域今天進行實彈射擊，國安人士表示，觀察協力媒體的敘事角度和操作手法，代表上周中國利劍系列軍演，並未達到中國預期...

國安局示警 共軍謀奪取基礎設施控制權發動網攻

國安局今天表示，共軍以「網路空間部隊」鎖定台灣電信、能源、交通等民生領域聯網設備，描繪網路拓樸、奪取控制權，意圖機先取得...

共軍平潭島實彈射擊 專家：抗議美加軍艦穿越台海

中共在平潭於牛山島沿海進行實彈射擊，軍事戰略專家解讀，這次雖是東部戰區年度例行實彈演習，不過時機點應該也在回應昨天美、加...

美加軍艦通過台海 李文忠：天下圍中之勢已漸成形

中共日前發動「聯合利劍2024B」軍演後，美國、加拿大軍艦昨天通過台灣海峽，國防安全研究院執行長李文忠表示，環太及北約國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。