獨／聯合利劍B戰區北移標註基隆 關指部尖兵部隊當日被急召回

共軍東部戰區14日清晨5時宣布對我發動「聯合利劍—2024B」演習，國安單位宣稱我方前一天就掌握，但戰備部隊卻是在共軍宣布操演後才緊急召回。官兵爆料，負責主導台北作戰分區、守衛台北市行政區周邊外衛任務的陸軍關渡指揮部機步二營，當天上午近10時緊急召回休假的戰備部隊，要求包括外縣市官兵皆須在兩小時內趕回基隆外木山營區，令大家感到困擾。

對此，陸軍六軍團證實，稱關指部考量部隊戰備應變需求，依規定緊急召回，軍團已完備補假規劃，並向官兵說明。

據了解，台北作戰區分區各部隊是輪流擔任戰備部隊，機步二營14日當日輪值戰備，尤其共軍此次將演習戰區中心北移標註基隆，而機步二營堪稱是關指部在基隆的尖兵部隊，為防共軍持續操演，因此當日緊急召回甫休假官兵。

2022年美國眾議院議長裴洛西訪台時，共軍在環繞台灣的6個海域進行軍事演習，並曾射擊實彈越過台灣高空；2023年4月蔡英文總統「民主夥伴共榮之旅」過境美國洛杉磯，與美國眾議院議長麥卡錫會面，共軍東部戰區再度啟動「環台島戰備警巡」以及「聯合利劍」演習。這兩次軍演，國軍要求部隊正副主官不可同時離營外，戰備狀況均未提升，三軍也不曾有任何召回戰備部隊或停止休假。

關渡指揮部負責主導的台北作戰分區，負責台北市行政區周邊的外衛任務，機步二營位於基隆偏遠的外木山營區。官兵到靠北長官粉絲專頁抱怨，共軍演習發布的14日，部隊將下星期輪值戰備的部隊緊急召回，官兵9時53分接獲通知，被要求當日12時必須收假，讓住在外縣市官兵備感困擾。

共軍14日宣布於台灣周邊軍演之際，總統府當日10時後也對外宣布，賴清德總統早上已召開國安高層會議，指示相關單位應處，國軍對於中共軍演狀況有全面掌握，並透過賴總統臉書粉專發布國安會議現場照，國防部由文人部長顧立雄代表出席，沒有軍事幕僚長與會，引起議論，府方說明，顧立雄出席會議前，已與國防部開完應變會議。