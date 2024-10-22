聯合利劍B有異狀？ 學界：當日共軍參演部隊可能出現犯台威脅

陸軍關渡指揮部在共軍「利劍B」軍演當日，緊急召回在基隆外木山擔任戰備的機步二營官兵。學者推測，可能是國軍當日臨時發現共軍在北台空海域參的部隊有異狀，尤其共軍此次是操演要港封控，因此可能為提高戰備輪值的兵力而召回。

淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員揭仲表示，由於國防部並未說明進入台灣周邊共軍軍艦的型號，使外界很難掌握原因；但揭仲推測第一個可能的原因，是國軍發現參加演習的共軍軍艦中，包括可搭載直升機執行空中機動作戰的071型綜合登陸艦、改裝成直升機起降平台的商船，甚至是075型兩棲攻擊艦，並即將進入艦載直升機可對台灣北部實施空中機動作戰的水域。第二個可能的原因，是國軍發現在北台灣附近空域、包括海峽中線附近空域與海峽中線北端點北方空域參加演習的中共軍機中，出現若干可以搭載傘兵的運輸機。

揭仲認為，雖然並無跡象顯示當天共軍有犯台準備，但國防部可能基於「不怕一萬、只怕萬一」的考量，決定將關渡地區指揮部機步二營休假出營的官兵緊急召回；當然國防部也可能是利用這個機會，對關渡地區指揮部所屬戰備單位實施緊急召回的情形進行測驗。

國防安全研究院戰略與安全研究所長蘇紫雲表示，國軍的戰備與部隊管理可區分為承平時期的「經常戰備」及戰時「防衛作戰」兩個時期，對應的部隊管理劃分「戰備整備」、「應急作戰」及「全面作戰」三階段。共軍「聯合利劍B」演訓國軍並未提高戰備等級，因此部隊休假皆依照「經常戰備」狀況實施，則依照「休（請）假配合戰備情況實施表」的規範，各類休假不會受影響。

蘇紫雲表示，關指部召回人員是「接戰備」的輪值單位，依照戰備輪值保持8成5人員規定，召回外出人員以調節人力較有可能。 而關指部聯兵二營駐地為基隆外木山一帶，屬基隆港守備部隊之一，應對共軍此次演習科目「要港要域封控」的威脅，提高戰備輪值的兵力而召回亦有可能，也符合應對突發狀況的合理性。