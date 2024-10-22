福建平潭實彈射擊 卓榮泰：破壞和平引不必要緊張

針對福建平潭海域今天進行實彈射擊，行政院長卓榮泰說，這不僅破壞區域和平穩定，也會引起不必要的緊張，國軍會做好萬全準備，不會有意想不到的事情發生。

共軍上週剛舉行「聯合利劍-2024B」圍台軍演，福建平潭海事局21日發布航行警告表示，平潭牛山島沿海部分區域22日將展開實彈射擊，禁止一切船舶駛入。

立法院會今天繼續進行對卓榮泰施政報告質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪指出，台灣跟世界所有的民主同盟國家一樣，都認為這是破壞區域和平穩定的威脅，不論演習規模有多大，都不該頻繁且靠近台灣，做這種毫無意義的宣示，這只會引起不必要的緊張。

卓榮泰說，跟上次演習一樣，國防部、國軍一定會做好萬全準備，不會有任何意想不到的事情發生，確保台灣的主權與民眾的安全。