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查帳？海軍決標採購「潛艦國造」財務諮詢案

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國造潛艦海鯤艦傳出泊港測試（HAT）有10多個項目未過關，出海測試將延至明年。記者劉學聖／攝影
國造潛艦海鯤艦傳出泊港測試（HAT）有10多個項目未過關，出海測試將延至明年。記者劉學聖／攝影

國防部公布，海軍司令部以194萬3450元價格，決標「潛艦國造財務諮詢案。案由高雄市的廣誠聯合會計師事務所得標。履約日期是即日至明年底。

潛艦國造案財務複雜，此財務諮詢案曾一度無法決標。

海鯤號原型潛艦總經費約523億6千萬餘元，其中設計案費用30億元、廠房興建155億2千萬餘元、軍購MK-48重型魚雷26億5千萬元，海鯤號原型艦造艦成本近312億元。但近傳IDS原型艦海鯤號港測有70項缺失待解，原編列預捉襟見肘的情形，已擬另編缺失改進經費，原型艦全案須延後4年到2029年結案。

而在原型艦預算支用複雜情況下，當局在國防部總預算案中後續艦搶編後續艦預算，計畫以「2+3+2」進行，分3批籌獲。但原型艦建造成本至今不定之下，後續艦如何精確規劃建造成本？形成挑戰。

潛艦國造原由國安會諮委黃曙光主導，賴政府執政後主導權回歸海軍，建造單台船董座也換人。海軍採購「潛艦國造」財務諮詢案，推測有了解先前帳務與掌握成本的功能。

國安會 國防部 會計師 海軍司令部 海鯤號 潛艦國造 財務

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