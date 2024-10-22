國防部爆洩密個資 卓榮泰：所有政府同仁須引以為戒

國防部政風室遭爆外洩部長顧立雄、參謀總長梅家樹等高官個資。行政院長卓榮泰說，這是非常嚴重的問題，國防部認為必須要在行政、法律上做處理，他支持國防部快速、仔細地調查，針對疏失予以必要處置，同時做好教育宣導，所有政府同仁都須引以為戒。

此外，繼上周中共聯合利劍2024-B演習後，今天又在離台灣鄰近的平潭牛山島沿海區域展開實彈射擊。卓榮泰指出，台灣跟世界所有的民主同盟國家一樣，都認為這是破壞區域和平穩定的一種威脅，無論演習規模有多大，都不應該頻繁，且靠近台灣來做這種毫無意義的宣示，只會引起不必要的緊張。

卓榮泰強調，跟上次的演習一樣，國防部、國軍一定會做好萬全的準備，不會有任何意想不到的事情發生，「我們的責任就是確保台灣的主權跟國人的安全。」