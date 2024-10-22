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福建平潭實彈軍演 國防部：密切掌握共軍例行演習

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
中共平潭海事局公告於牛山島沿海進行實彈射擊，國防部表示，這項屬於共軍年度例行性演訓，軍方運用聯合情監偵系統密切掌握。圖／取自東部戰區微信公眾號
中共平潭海事局公告於牛山島沿海進行實彈射擊，國防部表示，這項屬於共軍年度例行性演訓，軍方運用聯合情監偵系統密切掌握。圖／取自東部戰區微信公眾號

中共平潭海事局公告，於牛山島沿海劃設禁航區進行實彈射擊，國防部表示，這項屬於共軍年度例行性演訓，也不排除會結合台海動態，擴大威懾效應，軍方運用聯合情監偵系統密切掌握。

中共於上周發動「聯合利劍2024B」對台軍演後，福建平潭海事局昨天發布航行警告訊息，宣布從今天上午9點到下午1點，平潭牛山島沿海部分區域將展開實彈射擊，禁止一切船舶駛入。牛山島位在大陸平潭縣東部，距離台北的直線距離約165公里。

國防部指出，該項活動係共軍年度例行性演訓之一部，國防部運用聯合情監偵系統密切掌握，並分析其軍事活動及意圖；不排除係結合台海動態，擴大威懾效應作法之一。

軍方強調，國軍秉料敵從寬原則，嚴密監控、適切應處。

台海 國防部 實彈 聯合利劍

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