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解放軍平潭實彈射擊前夕 26共機艦出海擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天清晨到今天清晨6點為止，共計偵獲共機17架次、共艦9艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天清晨到今天清晨6點為止，共計偵獲共機17架次、共艦9艘持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

國防部統計從昨天到今天清晨為止，發現17架次中共軍機、9艘共艦持續在台海周邊活動。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨（21）日清晨到今（22）日清晨6時為止，共計偵獲共機17架次、共艦9艘持續在台海周邊活動，其中11架次共機曾跨越海峽中線，進入北部、中部及西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時03分到晚間6時28分，有14架次共軍戰機在台海中線沿線活動，其中8架次曾經跨越中線。在南部曾接近至澎湖西南方約60浬

同時，昨天上午8時52分到晚間8時39分，發現中共輔戰機2架次進入我西南空域，最接近台灣時距離鵝鑾鼻西南方約90浬。另外，昨天晚間7時38分到9時19分，在北部空域曾發現中共無人機1架進入我防空識別區逗留。

中共 共軍 台海 國防部 戰機 解放軍

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