距台最近處 共軍今平潭實彈射擊

大陸平潭海事局發布將進行實彈射擊的航行警告。圖／取自平潭海事局 中共解放軍十四日「聯合利劍—二○二四Ｂ演習」圍台軍演，美加軍艦廿日穿越台灣海峽，福建平潭海事局昨發布「航行警告」預告，廿二日將於平潭牛山島沿海部分區域展開實彈射擊，禁止一切船舶駛入。牛山島位於平潭縣東部，是大陸距台灣本島最近處。

共軍昨批美加軍艦穿越台灣海峽是「滋擾攪局」、陸方隨即宣布今天在「離台最近」平潭牛山島實施實彈射擊，被認為有針對台灣和美加的用意。

據福建平潭海事局昨天發布的「航行警告」指出，牛山島沿海部分區域將展開實彈射擊，自二○二四年十月廿二日九時至十三時，禁止一切船舶駛入。

牛山島是福建省沿海的一座島嶼，隸屬於福州市平潭縣，位於平潭縣東部，與平潭島岸相距四點九海里（約九公里），是大陸距離台灣本島最近的地方，與台北市直線距離約一六五公里。島上設有牛山島燈塔，是進出台灣海峽船舶重要的助航標誌之一。

近來曾任美國國務卿與白宮國安顧問的賴斯談及台灣面臨中國大陸侵略威脅時表示，美國國防部與華府認為共軍將以兩棲登陸侵台，然而她認為，中方還有其他許多選項可以對付台灣，北京「不必占領台灣，他們只需改變台灣政治，直到台灣看起來像香港」。

她認為，中方會對台灣採取的行動，就是「試圖施加非常大的壓力，讓台灣出現非常親中的政府，接著緩慢但實質地侵蝕台灣獨立性」。

羅文嘉再喊話陸：勿損中華民國主權

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉日前拋出兩岸可在馬祖談「二六共識」，中國大陸國台辦重申「九二共識」就是明路。羅文嘉昨接受電台訪問，澄清「二六共識」並非賴清德總統授意，更無貶低大陸人意思。

他再度向大陸喊話，指海基會的門永遠開著。但他強調，兩岸交流前提是不能造成兩個基本核心利益任何的損壞，包含中華民國主權和台灣自由民主體制。