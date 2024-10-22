美加軍艦20日聯袂穿越台海 陸批「滋擾攪局」

中共解放軍十四日舉行「聯合利劍—二○二四Ｂ演習」，美軍第七艦隊在昨凌晨聲明，勃克級飛彈驅逐艦希金斯號（Higgins，ＤＤＧ七十六）和加拿大皇家海軍哈利法克斯級巡防艦溫哥華號（HMCS Vancouver，ＦＦＨ三三一）於廿日穿越台灣海峽。

第七艦隊表示，美加軍艦執行穿越台海的例行任務，此舉符合國際法規範。中共解放軍東部戰區發言人李熹昨天聲稱，對美、加軍艦全程跟監警戒，並批評美、加方行為「滋擾攪局」，破壞台海和平穩定。

我國防部昨天上午發布新聞稿表示，美國及加拿大軍艦各一艘，前天起由南向北駛經台灣海峽；通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。

昨天稍早發布的中共軍事動態則指出，至昨天早晨六時為止的過去廿四小時，共有十四架次共機出海，其中逾越中線七架次。

我外交部表示，對於美、加兩國再次以具體行動強調台灣海峽是國際水域的法律地位，同時捍衛自由航行與區域穩定的堅定立場，表達歡迎與肯定；此次為美加近兩年第四度聯袂航經台海，展現民主盟友堅決採取具體行動維護台海和平的決心。

對此，李熹昨凌晨發表談話，批評美國希金斯號驅逐艦、加拿大溫哥華號巡防艦過航台灣海峽並公開炒作。他聲稱，解放軍東部戰區組織海空兵力對美、加艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。美、加方行為「滋擾攪局」，破壞台海和平穩定；又稱東部戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

大陸外交部發言人林劍昨在例行記者會回應相關問題時稱，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題不是航行自由問題，是事關中國主權和領土完整的問題。中國堅決反對任何國家以「航行自由」為名，挑釁威脅中國的主權和安全。

希金斯號與溫哥華號曾於前年九月廿日聯合執行穿越台海任務，當時恰逢時任聯邦眾議院議長裴洛西訪台，與美國總統拜登第四度重申護台說，白宮國家安全顧問蘇利文重申美國基於「一個中國」政策的基本承諾。