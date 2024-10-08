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中市新兵車誤播中國軍教片 立委何欣純：只是個案？

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨立委何欣純。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委何欣純。圖／聯合報系資料照片

立委沈伯洋詢問役政司二五七旅步一營，新兵上月23日搭乘中市府委外遊覽車前往嘉義中坑營區。雖然台中市民政局已說明是遊覽車業者疏失，但立委何欣純不埋單，並認為市府急著懲處找基層擔責任外，應該清楚告知國人，真有查明狀況嗎？尤其正值10月慶典期間遭質詢踢爆，傳出這樣的荒謬事件，是否只是個案？還是還有很多前例沒有被發現？都要更進一步追究。

何欣純說，役男入營為地方政府業務權責，遊覽車司機誤播中國軍教片的的荒唐，除讓役男傻眼奇怪之外，此事也突顯新兵入伍前還沒保家衛國的訓練就先受統戰影音的宣傳。

她也會請國防部往後關懷入伍生形式上，特別對中國軍教影音有何影響進行關心。畢竟台灣面對來自中國的威脅與日俱增，任何的傳播管道不留意識讀之下將成為觀看習慣性，盼這件看似小破口的事能當作地方政府警覺態樣。

民政局今說明，遊覽車司機誤播中國軍教片一事，該車輪播影片未符合先播逃生措施規範，涉及兩岸政治敏感議題更不容許，業者顯有嚴重疏失，將召開會議檢討，嚴厲譴責，並將嚴正追究業者責任。

民政局說，遊覽車誤播中國軍教片一事純為遊覽車公司自行撥放，非市政府契約規定及要求，此行為嚴重違反契約規定，民政局嚴厲譴責，並將嚴正追究業者責任。

何欣純 國軍 遊覽車

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