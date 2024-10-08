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載役男車播中國軍教片 中市府：司機誤播已違約

中央社／ 台中8日電

台中市政府一輛載役男前往營區的遊覽車，車上竟播放中國軍教片。台中市民政局今天表示，經查遊覽車司機誤播，已違反契約規定，將追究業者責任，隨車的區公所人員未制止將懲處。

台中市北屯區公所一輛載著役男前往營區的遊覽車，車上竟播放中國軍教片，役男驚覺有異，拍下影片後上傳個人社群帳號。台中市議會今天召開定期會，國民黨籍台中市議員張廖乃綸也關心此事，詢問市府未來如何預防。

台中市民政局長吳世瑋表示，經查是遊覽車司機平常就喜歡看軍教片，當天是誤播，此行為已違反契約規定，將追究業者責任。隨車的區公所人員並未即時制止，調查後已送考績會議處。

民政局補充說明，江姓司機表示，他當天是用YouTube輪播電影，不清楚播放的影片為何。進一步詢問，江姓司機平時多利用YouTube觀看喜劇、警匪及戰爭類型影片，其中包括中國影片，推測經大數據推薦，在輪播時才出現相關影片。役男則說，快到營區時看到中國軍教片，覺得奇怪順手拍下上傳個人Threads社群帳號。

帶隊的北屯區公所人員說明，此梯次役男有82人，分2部遊覽車載往營區，護送人員因遊覽車已坐滿，僅能坐在司機旁，但司機座位的螢幕沒聲音，沒全程看電視螢幕，所以沒有發現中國軍教片的片段，若有發現會制止。

民政局說明，依採購契約，車輛初行駛30分鐘內，應播放車輛配備及安全逃生措施等影片，該車並未依規辦理。該車輪播影片未符合規範，涉及兩岸政治敏感議題更不容許，業者有嚴重疏失，將召開會議檢討給予懲處。

台中市 國軍 影片 役男 遊覽車

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