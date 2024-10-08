雙十當日大陸將發射火箭 卓榮泰：軍方會提高安全監控

國防部預告大陸將於10日我方國慶日當天發射運載火箭，將飛越我國防空識別區。行政院長卓榮泰在立院答詢時表示，當天是國慶日，軍方會提高各種安全監控，呼籲對岸有所節制，軍方單位會了解與監控，不會對人民造成任何威脅。

國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天清晨到今天清晨6時止，共計偵獲共機12架次、共艦7艘次持續在台海周邊活動，其中8架次共機曾跨越海峽中線及其延伸線，進入西南空域。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

行政院長卓榮泰今天率領部會首長赴立法院施政報告並備質詢時，受到葉元之提出相關詢問。

葉元之今說，國防部剛發布中共10月10日要射火箭、發射中程導彈，會通過台灣。另外，這是件大事，我國民眾該如何應對，也希望獲得具體答覆。

卓榮泰表示，我方有掌握聯合利劍B計畫，國防部發布訊息就是要向國人表達，對狀況掌握非常清楚，也了解演練過程，不過國防部不想讓大陸知道我方了解多少內容。

至於總統府是否要召開國安會議？卓榮泰表示，總統府自有判斷，但無論是否召開形式上的國安會議，我國在國慶日一定會提高對國家安全的警戒。

葉元之另問，卓榮泰本來知道火箭這件事情嗎？還是聽他講才知道的？卓榮泰尷尬點頭回應，「對」。葉元之笑說，「我很榮幸成為告訴你重要訊息的人」。