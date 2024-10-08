美軍來台交流是否享司法豁免？ 國防部：外交部認定

台美兩國軍方各有部隊人員前往彼此本土協訓，根據國防部最新說明指出，國軍赴美涉我國刑法公共危險罪、毒品罪、偽造文書罪與陸海空軍刑法之罪，適用我國法律；至於美軍若在台犯罪，適用中華民國刑法處罰，但能否享有特權曁豁免事項，則須由外交部認定。

立法院外交及國防委員會決議指出，有鑑台美過去協防條約中認定雙方部隊地位協定內容已作廢，如今美台之間軍事交流日益密切，層級與規模都大幅提升，凸顯除經費分攤，也應考量未來可能出現兩國法制與司法管轄權適用層級等問題。要求國防部預先研擬兩國法令適用差異，積極與美方討論磋商面臨相關問題時，因應解決原則與方式。

國防部日前提出「台美司法管轄權及交流演訓經費分攤」報告表示，赴外國軍人員在我國領域外若涉犯中華民國刑法第5條、第6條、第7條所列之罪者（如公共危險罪、毒品罪、偽造文書罪等），適用我國刑法處罰。若犯陸海空軍刑法，適用陸海空軍刑法處罰。

至於來台交流參訪的外籍人士，國防部說，如在我國領域內犯刑法之罪者，依我國刑法第3條「本法於在中華民國領域內犯罪者，適用之」、第4條「犯罪之行為或結果，有一在中華民國領域內者，為在中華民國領域內犯罪」規定，適用我國刑法處罰。

但國防部說，外國駐台機構及其人員，是否具特權曁豁免事項，涉「駐華外國機構及其人員特權墜豁免條例」，該條例第2條規定駐華外國機構之設立，應經外交部核准，其人員應由外交部認定，非國防部權責。

至於台美軍方交流經費分攤，國防部則稱，所需預算均依「行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點」編列，台美交流及演訓，均依戰訓本務需求實務現況辦理，國防部將有效運用交流及演訓，以提升國軍戰力。