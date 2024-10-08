快訊

中職／季後賽程公布！大巨蛋「保底」3場 若獅隊晉級加1場

北市松山區休旅車衝撞麵店壓傷闆娘 67歲駕駛OHCA送醫不治

釋共軍演訊息 蕭旭岑：防賴清德「戳眼」挑釁換政治利益

聽新聞
0:00 / 0:00

釋共軍演訊息 蕭旭岑：防賴清德「戳眼」挑釁換政治利益

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
賴清德總統在國慶晚會致詞。圖／聯合報系資料照
賴清德總統在國慶晚會致詞。圖／聯合報系資料照

外媒引述台國安官員報導，賴清德總統發表雙十國慶演說後，中國大陸很可能在台灣周邊舉行軍演。馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，這是賴當局的「連環套」，先營造大陸軍演的氛圍，然後在國慶演說「加料」，激怒大陸強烈反應，以獲取政治利益。

蕭旭岑並引述美國前總統川普倚重的美國前國防部副助理部長柯伯吉，批評台灣未能強化威懾能力，卻「猛戳中共眼睛，如賴清德就職演說」。蕭旭岑質疑，賴清德將在後天的國慶演說再次採取「戳眼睛」策略，以挑釁大陸激起圍台軍演，反過來讓賴清德在國內操作「抗中」戲碼。

蕭旭岑表示，他希望他的預言不會成真，因為果真如此，犧牲的將是2300萬台灣人的身家性命安全。他呼籲賴清德要以台灣人為念，不要為了意識形態，先透過外媒在國內做「大內宣」，然後強推「新兩國論」，以刺激大陸為目的，出發點都是私利，不是為了台灣人。

蕭旭岑強調，現在國際已經一片認定賴清德對大陸是「挑釁」策略，包括《華盛頓郵報》質疑賴清德「挑釁度高於蔡英文」，《紐約時報》質疑賴清德「外交政策協商歷練較少」，知名的國際非政府組織「國際危機組織（International Crisis Group, ICG）」最近報告更直指賴清德上任後以強硬立場應對北京，加劇了緊張局勢。

蕭旭岑再次呼籲，ICG報告建議賴清德本人應該重申依據《憲法》、《兩岸條例》處理兩岸事務，並且「為了避免事態升級，應緩和其言辭」，台灣長年的好朋友、美國在台協會前理事主席卜睿哲也建議民進黨政府以內政為先，應表明「不追求法理台獨」，請賴總統聽進國際友人的建議，不要刻意在雙十國慶演說「加碼」，以刺激中共發動更大軍演為樂。

中共 國慶 蕭旭岑 賴清德 軍演

延伸閱讀

蔡英文訪歐賴清德秀手腕 李彥秀：含三意義造信賴帝國

本周朝野和解飯是最後機會 李彥秀：成敗關鍵在賴清德

明年治水總預算新北僅獲3% 江怡臻批賴清德消費災情

賴清德「祖國論」暗指吳慷仁？他：應該是針對阿吉仔

相關新聞

中市役男專車播「為共產奮鬥終生」 卓榮泰：司機自行播放

民進黨立委沈伯洋今在總質詢時引述網路資訊，指新兵搭乘遊覽車前往軍營時，車上播放有關解放軍的影片，內容是「為共產主義奮鬥終...

釋共軍演訊息 蕭旭岑：防賴清德「戳眼」挑釁換政治利益

外媒引述台國安官員報導，賴清德總統發表雙十國慶演說後，中國大陸很可能在台灣周邊舉行軍演。馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，這...

美軍來台交流是否享司法豁免？ 國防部：外交部認定

台美兩國軍方各有部隊人員前往彼此本土協訓，根據國防部最新說明指出，國軍赴美涉我國刑法公共危險罪、毒品罪、偽造文書罪與陸海...

坦言替代役課程要精進 劉世芳：著重治安防護及消防應變

總統府日前召集全社會防衛韌性委員會第一次委員會議，預計培訓40萬可恃民力。在替代役訓練部分，內政部長劉世芳今天表示，檢討...

役男專車播解放軍影片 卓榮泰：司機個人行為

民進黨立委沈伯洋上午在總質詢時引述網路資訊，指台中市新兵搭乘遊覽車前往軍營時，車上播放有關解放軍的影片，內容是「為共產主...

軍方：19機艦出海擾台 雙十當天中共將發射衛星火箭

國慶日前夕，國防部統計，從昨天到今天清晨為止，共計有12架次中共軍機、7艘次共艦持續在台海周邊活動。同時軍方也預告，10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。