釋共軍演訊息 蕭旭岑：防賴清德「戳眼」挑釁換政治利益

外媒引述台國安官員報導，賴清德總統發表雙十國慶演說後，中國大陸很可能在台灣周邊舉行軍演。馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，這是賴當局的「連環套」，先營造大陸軍演的氛圍，然後在國慶演說「加料」，激怒大陸強烈反應，以獲取政治利益。

蕭旭岑並引述美國前總統川普倚重的美國前國防部副助理部長柯伯吉，批評台灣未能強化威懾能力，卻「猛戳中共眼睛，如賴清德就職演說」。蕭旭岑質疑，賴清德將在後天的國慶演說再次採取「戳眼睛」策略，以挑釁大陸激起圍台軍演，反過來讓賴清德在國內操作「抗中」戲碼。

蕭旭岑表示，他希望他的預言不會成真，因為果真如此，犧牲的將是2300萬台灣人的身家性命安全。他呼籲賴清德要以台灣人為念，不要為了意識形態，先透過外媒在國內做「大內宣」，然後強推「新兩國論」，以刺激大陸為目的，出發點都是私利，不是為了台灣人。

蕭旭岑強調，現在國際已經一片認定賴清德對大陸是「挑釁」策略，包括《華盛頓郵報》質疑賴清德「挑釁度高於蔡英文」，《紐約時報》質疑賴清德「外交政策協商歷練較少」，知名的國際非政府組織「國際危機組織（International Crisis Group, ICG）」最近報告更直指賴清德上任後以強硬立場應對北京，加劇了緊張局勢。

蕭旭岑再次呼籲，ICG報告建議賴清德本人應該重申依據《憲法》、《兩岸條例》處理兩岸事務，並且「為了避免事態升級，應緩和其言辭」，台灣長年的好朋友、美國在台協會前理事主席卜睿哲也建議民進黨政府以內政為先，應表明「不追求法理台獨」，請賴總統聽進國際友人的建議，不要刻意在雙十國慶演說「加碼」，以刺激中共發動更大軍演為樂。