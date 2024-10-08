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軍方：19機艦出海擾台 雙十當天中共將發射衛星火箭

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天清晨到今天清晨為止，共計偵獲共機12架次、共艦7艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供
國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨天清晨到今天清晨為止，共計偵獲共機12架次、共艦7艘次持續在台海周邊活動。圖／國防部提供

國慶日前夕，國防部統計，從昨天到今天清晨為止，共計有12架次中共軍機、7艘次共艦持續在台海周邊活動。同時軍方也預告，10日我方國慶當天，中共將從西昌衛星發射中心發射載運火箭，可能通過我防空識別區上空。

國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨（7）日清晨到今（8）日清晨6時為止，共計偵獲共機12架次、共艦7艘次持續在台海周邊活動，其中8架次共機曾跨越海峽中線及其延伸線，進入西南空域。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時13分到晚間8時51分，有9架次共軍主、輔戰機在台海中線邊緣沿線活動，其中5架次曾跨越中線，在南部曾深入西南空域，最近時距離鵝鑾鼻西北方約90浬。

同時，昨天上午8時49分到下午1時07分，曾發現中共主、輔戰機及無人機3架次進入我西南空域，最接近時距離鵝鑾鼻西南方約75浬。

另外，國防部也預告，中共將在10日當天，從西昌衛星發射中心向西太平洋方向發射載運火箭，可能通過我防空識別區上空，提醒民眾注意。

國防部預告，中共將於10日從西昌衛星發射中心向西太平洋方向發射載運火箭，可能通過我防空識別區上空。圖／國防部提供
國防部預告，中共將於10日從西昌衛星發射中心向西太平洋方向發射載運火箭，可能通過我防空識別區上空。圖／國防部提供

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