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雷神浮報 國防部坦承：無能力查核報價異常

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
美國軍火商雷神疑涉高報軍售價格，我國防部說明，美國司法部已與廠商達成認罪協商，不當得利將全數返還我方。國防部長顧立雄今天表示，「我們會全數討回來」。圖／聯合報系資料照片
美國軍火商雷神疑涉高報軍售價格，我國防部說明，美國司法部已與廠商達成認罪協商，不當得利將全數返還我方。國防部長顧立雄今天表示，「我們會全數討回來」。圖／聯合報系資料照片

美國軍火商雷神公司涉及浮報軍購費用，民進黨立委王定宇昨追問國防部，我方有無能力查核報價異常？國防部戰略規劃司長黃文啟坦承「我方沒有辦法」；國防部長顧立雄說，我方只能在與美方簽約前蒐集歷史價格進行分析，強化我方議約能力。

顧立雄說，從這個案子可看出成本分析的重要，履約過程也應會同審監單位加強稽核內控機制，同時尋求律師、會計師協助。

媒體質疑長程預警雷達第三階段五年維持費，換算台幣每年平均要四十億元，相較先前每年約廿二億元，幾乎漲了一倍。顧立雄表示，維護費每年金額不同，都是我方評估需求和美方議定的結果。

媒體還質疑空軍以採購愛三飛彈的一八二億元結餘款擅自和美方簽約移作「愛三飛彈重建測案」之用。顧立雄解釋，愛三飛彈導引段經更換而必須重新鑑測，相關費用是經過立院通過的新增預算；愛三剩餘款用來增購新的增程彈也是經立法院同意，沒有移作重建測費用。

顧立雄昨率國防部官員赴立院外交及國防委員會備詢。朝野立委關切對美軍購交貨延遲情況。顧立雄說，拖式二Ｂ飛彈希望今年第四季全數交裝；F-16 Block70戰機希望今年第四季有第一架出廠、二○二六年全數交運完畢。AGM-154C飛彈因為是最新構型，美方還要進行系統整合和產線備料，已爭取到二○二六年底前交運第一批飛彈。

針對網路媒體報導我方提出由中科院在台灣組裝生產刺針飛彈，顧立雄回應「目前沒有這樣的討論存在」。

國防部 顧立雄 飛彈

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