國安人士：國慶後 共軍可能軍演

路透七日引述幾位台灣官員報導，在賴清德總統發表雙十國慶演說後，中國大陸很可能以該演說內容為藉口，在台灣周邊舉行軍演，代號可能是「聯合利劍-2024B」。我國安人士表示，共軍「全軍戰略演習」已開始，特徵包括「手伸很長」、「心抓很橫」。

賴總統五二○就職之後，共軍於廿三至廿四日在台灣周邊實施結合陸海空及火箭軍等兵力的「聯合利劍-2024A」演習，共軍出動全副武裝戰機並發動模擬攻擊，東部戰區發言人李熹聲稱「這是對台獨分裂勢力謀獨行徑的有力懲戒；對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告」。

賴總統日前在國慶晚會拋出「祖國論」後，中共解放軍昨天再次發動「聯合戰備警巡」，大批機艦出海擾台。據國防部統計，從前天到昨天清晨為止，共計有卅三架次中共軍機、軍艦在台海周邊活動。

賴總統十日將發表國慶演說，路透引述我國安高官引用情資評估稱「無論賴總統十日發表什麼言論，他們都可能將其進行中的演習包裝為聯合利劍-2024B…這是可能的情況，很可能借題發揮」。

路透檢視台灣內部國安備忘錄副本也發現，台灣當局認為北京恐將其可能舉行的演訓歸咎於賴總統國慶演說中的「挑釁」言論。中國不斷試探多國紅線，並將其「灰色地帶」作戰操作到極致，也就是不到真正爆發戰鬥的軍事舉動，藉此測試並施壓其他國家軍方。

人在台北的外交消息人士對路透說，「現在中國在台灣周邊舉行軍演並不需要藉口，他們想要的話隨時都能演習」。

我國安人士表示，解放軍按慣例在台灣漢光演習後會進行「全軍戰略演習」，流程是北部、東部、南部等軍區依序演練，再進行聯合演訓科目。

國安人士分析，今年共軍演習特徵是「手伸很長」，除試射東風31AG型洲際飛彈至南太平洋，北部戰區也試射多枚射程超過五千公里的長程飛彈，這也是多年來首次。另外，除持續在第一島鏈內「三海」（東海、台海、南海）遂行各種施壓騷擾行為，九月還加碼與俄羅斯海警首次在北太平洋海域聯合巡邏，加上試射長程飛彈，形同「跨島鏈」把多國視作目標。

另一特徵是「心抓很橫」，近期共軍軍機飛日本領空、遼寧艦在沖繩縣與那國島與西表島間航行、試射洲際飛彈等作為，都意圖將「灰色地帶」操作至極限，藉以測試相關國家紅線。

國安人士表示，俄烏戰爭未歇、以巴衝突延燒至黎巴嫩與伊朗，北京想藉由挑釁行動與跟俄羅斯結盟等舉措，限縮歐盟在印太地區的友盟動作，讓民主友盟陣營力量被分散，並藉由日本石破茂內閣剛組閣、美國十一月總統大選的混沌期間爭取戰略突圍，換取對中國諸如科技或經濟上的「妥協空間」，但日本、澳洲與紐西蘭等國軍艦近期穿越台灣海峽都顯示對中國存有更多警惕，民主友盟陣營會有更多聯合演訓因應。