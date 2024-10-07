外媒關注…賴總統國慶演說 共軍可能軍演施壓
路透引述台灣官員說法報導，中國本周可能會以總統賴清德即將發表的國慶演說為由，藉機在台灣周邊發動軍事演習，試圖向台灣施壓、要求台灣接受其主權主張。
總統賴清德今年5月就職後不久，中國解放軍便在台灣周邊海、空域發動「懲罰性」軍演，宣稱是為懲戒台獨分裂勢力謀「獨」行徑，在中國官媒譴責新就職的總統同時，派出全副武裝的戰機進行模擬打擊。
5月的共軍軍演代號為「聯合利劍－2024A」，引起包括華府在內的多國關注。
總統賴清德將於10日在總統府前的國慶大典發表重要演說，慶祝中華民國113歲生日。
一名台灣高階安全官員援引政府蒐集的情報，以及對中國可能舉動進行的評估表示：「我們的評估是，無論總統賴清德在10月10日說了什麼，他們都有可能將現有的演習冠上名稱，稱其為『聯合利劍－2024B』也有可能。」
這名官員指出：「這很可能只是一個藉口。」
根據路透所見的內部安全備忘錄，台灣政府表示，他們相信北京當局會將可能舉行的軍演歸咎於總統賴清德演講中的「挑釁」言論。
備忘錄中提到，中國「不斷試探各國紅線，將其灰色地帶作戰行動最大化」；這指的是中國以實際交戰外的軍事行動測試並施壓他國軍隊。
台灣和中國國防部均未立即回應置評請求，中國國台辦也沒有立即回應置評請求。
一名駐台北外交消息人士告訴路透，一項可能阻止中國對總統賴清德的演講做出軍事反應的因素，就是即將到來的美國總統大選，因為北京當局不希望台海緊張局勢在如此接近選舉時成為國際焦點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言