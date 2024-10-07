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外媒關注…賴總統國慶演說 共軍可能軍演施壓

中央社／ 綜合外電報導

路透引述台灣官員說法報導，中國本周可能會以總統賴清德即將發表的國慶演說為由，藉機在台灣周邊發動軍事演習，試圖向台灣施壓、要求台灣接受其主權主張。

總統賴清德今年5月就職後不久，中國解放軍便在台灣周邊海、空域發動「懲罰性」軍演，宣稱是為懲戒台獨分裂勢力謀「獨」行徑，在中國官媒譴責新就職的總統同時，派出全副武裝的戰機進行模擬打擊。

5月的共軍軍演代號為「聯合利劍－2024A」，引起包括華府在內的多國關注。

總統賴清德將於10日在總統府前的國慶大典發表重要演說，慶祝中華民國113歲生日。

一名台灣高階安全官員援引政府蒐集的情報，以及對中國可能舉動進行的評估表示：「我們的評估是，無論總統賴清德在10月10日說了什麼，他們都有可能將現有的演習冠上名稱，稱其為『聯合利劍－2024B』也有可能。」

這名官員指出：「這很可能只是一個藉口。」

根據路透所見的內部安全備忘錄，台灣政府表示，他們相信北京當局會將可能舉行的軍演歸咎於總統賴清德演講中的「挑釁」言論。

備忘錄中提到，中國「不斷試探各國紅線，將其灰色地帶作戰行動最大化」；這指的是中國以實際交戰外的軍事行動測試並施壓他國軍隊。

台灣和中國國防部均未立即回應置評請求，中國國台辦也沒有立即回應置評請求。

一名駐台北外交消息人士告訴路透，一項可能阻止中國對總統賴清德的演講做出軍事反應的因素，就是即將到來的美國總統大選，因為北京當局不希望台海緊張局勢在如此接近選舉時成為國際焦點。

北京 賴清德 軍演

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