國安人士：共軍可能以「利劍B」回應賴總統國慶談話

雙十國慶將至，國安人士表示，中國可能不會理會賴清德總統的演說內容是否有善意；共軍「全軍戰略演習」已開始，特徵包括「手伸很長」、「心抓很橫」，我方研判中共可能將相關演習統包稱「2024利劍B」，以回應賴總統的國慶談話。

共軍上月廿五日向太平洋公海海域，發射一枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈；國防部上月廿九日則披露，偵獲中共火箭軍及陸軍遠火部隊於內蒙古、甘肅、青海及新疆地區進行多波次射擊。

國安人士表示，解放軍按慣例在台灣漢光演習後，會大張旗鼓進行「全軍戰略演習」，流程是北部、東部、南部等軍區依序演練，再進行一些聯合演訓科目；不過今年可能因接連三個颱風來襲，未公開聯合演習時間，但相關演練均在進行。

至於今年共軍的演習特徵，國安人士分析，首先是「手伸很長」，有別於過往實施中程或短程飛彈試射，今年除試射東風31AG型洲際飛彈至南太平洋，像是北部戰區也試射多枚射程超過五千公里的長程飛彈，也是多年來首次。

國安人士說，中共除了持續在第一島鏈內的「三海」（東海、台海、南海），遂行各種施壓騷擾行為，九月還加碼與俄羅斯海警首次在北太平洋海域聯合巡邏，再加上試射射程超過五千公里的長程飛彈，形同「跨島鏈」把多國視作目標。

另一特徵是「心抓很橫」，國安人士說，「灰色地帶」是指持續施壓但未達戰爭，近期共軍的軍機飛日本領空、遼寧艦在沖繩縣與那國島與西表島間航行，以及試射洲際飛彈等作為，都意圖將灰色地帶操作至極限，藉以測試相關國家的紅線。

至於中共的意圖，國安人士說，核心不脫「戰略突圍」，就全球安全局勢看，歐洲的俄烏戰爭未歇、中東的以巴衝突延燒至黎巴嫩與伊朗，北京想藉由挑釁行動與跟俄羅斯結盟等舉措，限縮歐盟在印太地區的有盟動作，讓民主友盟陣營力量被分散。

國安人士也指出，日本石破茂內閣剛組閣，美國十一月總統大選，北京希望在此混沌期間，爭取一些戰略突圍，進而換取對中國諸如科技或經濟上的「妥協空間」。

國安人士指出，日本、澳洲與紐西蘭等國軍艦近期穿越台灣海峽，顯示對中國存有更多警惕，民主友盟陣營也會更多聯合演訓作為因應。