江啓臣籲建立人才培訓機制 台美軍事合作重中之重

立法院副院長江啓臣今天表示，面對共軍的「蟒蛇戰略」，台灣尋求國際支持，也期待台美關係在軍事國防領域能夠有更多實質面向的合作，除了武器裝備採購及後續保養維持，建立人才交流培訓機制，定期選送人員赴美訓練，應該是未來台美軍事合作的重中之重。

中華民國海軍司令唐華日前接受英國雜誌「經濟學人」（The Economist）訪問時提及，中共解放軍正使用「蟒蛇策略」（anaconda strategy）壓縮台灣。

江啓臣今天發布新聞稿，回應近日國防時事，包括唐華的受訪內容。江啓臣呼籲，建立台美軍事合作主動性，推動與美部隊交流、健全人才培訓機制。

也是立法院外交及國防委員會成員的江啓臣表示，有別於過去只有少數種子教官赴美受訓或是軍校學生就學，近年國軍已嘗試選送部隊赴美交流訓練，但仍希望未來選送的規模可以視需要彈性調整，頻率可以提高、採定期交流的方式，讓更多的部隊有機會參與，藉由與其他國家軍事經驗交流，學習他人之長，實質強化國軍戰力。

新聞稿中，江啓臣提及，美國總統拜登於當地時間9月30日正式授權一筆高達5.67億美元（約新台幣179億元）對台灣的軍事援助，創下歷史上最大軍援金額紀錄。江啓臣表示，欣見美國政府再次對台灣提供軍事援助，但也希望台美間的軍事援助是經過雙方共同議定的項目，而且不應該拘限於特定軍援裝備的使用訓練，未來也可以含納已採購的軍事裝備需要的長期性人員訓練。

此外，江啓臣也關注，美國軍火商雷神公司提高對台軍售價格，美國司法部已與廠商達成認罪協商，並返還不當得利給台灣一事。他表示，期盼在未來對美軍購時，台灣能主動爭取更多資訊獲得權；希望未來國防部可促請美方適時分享資訊，而非只是被動等待賣方通知議價結果，這些問題應該可以成為未來台美國安高層會談的議題。