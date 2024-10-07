國防部：美國軍售F-16V戰機等3項交付延遲

國民黨立委楊瓊瓔今天在立法院外交及國防委員會關切，美國對台軍售延滯的項目。國防部表示，拖式2B型飛彈、AGM-154C飛彈、F-16V（blk70）戰機是目前仍延宕的3項軍購案，其他項軍購都已慢慢跟上進度。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄提出台美國防工業會議成效報告外，也召開祕密會議，主題為「針對美國軍火商雷神對台軍售涉虛報軍售價格情事及後續因應及精進作為」，祕密會議結束後進行公開詢答。

楊瓊瓔表示，民間現在憂心美國對台軍售延滯交運的情況，詢問目前各項軍購延滯狀況，以及是否有爭取盡早交運台灣。

國防部戰規司長黃文啓中將表示，主要的項目經過與美方協調後，目前只剩下年底交運的拖式2B型飛彈、目前仍在做產線測試準備的AGM-154C遠攻飛彈、F-16V（blk70）戰機，這3項軍購案目前仍在延宕，其他的已經慢慢都跟上進度了。

顧立雄表示，拖式2B型飛彈國防部希望美方年底前交付，因為原來產製的成品沒有通過測試，後來重新測試通過了，希望今年第4季全數交裝，F-16V（blk70）戰機希望今年第4季第1架機能夠出廠，目前還是希望在2026年全數交運完畢，這是國防部跟美方的要求。

顧立雄指出，AGM-154C飛彈因為是最新構型，所以美方還要執行系統整合和產線備料的工作，生產的時間較長，所以現在交運期程是延後，國防部一直督促美方盡速完成。

黃文啓表示，國防部原先預估是民國114年能夠交運，經過與美方協調後，爭取到115年底之前，能夠交運第一批AGM-154C飛彈。