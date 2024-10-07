中科院在台組裝刺針飛彈？顧立雄：目前沒有這項目

媒體報導，中科院將在台灣組裝生產刺針防空飛彈；國防部長顧立雄今天表示，「目前沒有這個項目」，因為台灣沒有足夠的量能讓刺針飛彈的產能一直持續。

立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄提出台美國防工業會議成效報告外，也召開秘密會議，主題為「針對美國軍火商雷神對台軍售涉虛報軍售價格情事及後續因應及精進作為」，秘密會議結束後進行公開詢答。

網路媒體日前報導，台灣提出技轉中科院在台灣組裝生產刺針飛彈，美方明年將派員來台對中科院進行組裝生產線的認證，通過後中科院將可在台組裝刺針飛彈。

民眾黨立委林憶君質詢，關切美方有無要讓台灣組裝刺針飛彈，而台灣是否有爭取成功。

顧立雄說明，目前沒有這個項目，因為刺針飛彈的產能，台灣沒有足夠的量能一直持續的話，現在製造商也只在極少數地方生產，因應各國對刺針飛彈的需求，「沒有這樣的討論存在」。

國民黨立委馬文君質詢，關切中科院有無要變成美國軍工產業的供應商，以及中科院有無量能生產無人機。

顧立雄表示，就國防部所理解，中科院沒有這樣的計畫存在。至於中科院的無人機生產量能，中科院長李世強中將說明，「沒有問題」，但強調需求規模要看國軍各軍種的需求，能夠擴大到多大。

馬文君指出，政府投入上百億元的經費於國防科研，進行國造潛艦、國機國造等計畫，主要目的也是希望國防產業同時發展。

李世強指出，要強調國防供應鏈韌性，不是只有中科院在生產，還有很多供應鏈、下游廠商在協力生產，因此相關生產不能停掉。

馬文君質疑，有無請下游廠商停止生產的情況，如紅雀、騰雲、銳鳶二型無人機等。

李世強表示，中科院的確通知銳鳶二型無人機的下游廠商「先暫停」，因為明年沒有銳鳶二型無人機的量產預算。

顧立雄補充，銳鳶二型無人機通過作戰測評、缺失改善，「會納入建案沒有問題」;而無人機相關產業，主要要能建立自主生產能力，不能只單靠中科院，還要靠下游廠商大家一起合作，能夠建立自主生產能量，這才是很重要的。