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綠盼加入美供應鏈 藍：兼顧自主研發

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立委針對無人機產業看法不同，綠委羅美玲盼積極加入美方供應鏈，藍委馬文君（圖）則提醒不要偏廢國內自主研發。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立委針對無人機產業看法不同，綠委羅美玲盼積極加入美方供應鏈，藍委馬文君（圖）則提醒不要偏廢國內自主研發。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

美國已經打造無人機非紅供應鏈，台灣廠商要更注重資安！」民進黨立委羅美玲7日質詢國防部長顧立雄時指出，美方要打造非紅供應鏈，但漢翔公司近日卻有洩密事件，資安應跟上美國標準，顧立雄表示，有跟美國反應；但國民黨立委馬文君質疑，國家自主研發無人機至今未獲訂單，應優先採購國產無人機。

在台設立資安認證

羅美玲表示，美國推動無人機產業去紅供應鏈，我國產業鏈是否有機會？顧立雄表示，無人機目前多由中國製造，零組件便宜是優勢，相關廠商都在思考如何降低成本，政府也在看無人機或無人艇能否打入市場，美國有推動政策，台灣思考的是如何融入，就初步合作來說結果不錯。

「若要加入產業鏈，需要顧好資安！」羅美玲說，近日漢翔公司發生洩密事件，雖然外洩內容沒有洩露機密資料，但也違反保密協定，漢翔公司因此遭罰100萬，若未來要與美國加強合作，是否應該加強資安、加入美國的CMMC驗證？顧立雄表示，認證需要高額費用，有跟美國反應，看能否在台設立認證機構。

不要偏廢國內無人機

羅美玲呼籲，若認證談判持續卡關，應儘速尋找替代方案。但馬文君認為，除了加強進入美國產業鏈，也不能偏廢台灣自己的無人機，她舉例說，騰雲、銳鳶、紅雀等無人機及巡航飛彈等都是歷年投入大量國防預算科研，逐步形成目前已獲軍種認可、技術成熟且具備戰力的無人機系統，但卻因為預算排擠而未獲得國防部量產訂單。

「中科院是否與國內無人機廠商解約？」馬文君質疑，不發展國內自主研發無人機，卻要加入美國尚未完全成形的產業鏈，未來還可能幫忙代工後要高價買回自己代工的無人機。顧立雄回應說，沒有要停掉國內自主研發的計畫，中科院院長李世強則說，會再評估國軍的需求，再向廠商下訂單。

積極催促美國軍購

馬文君最後再呼籲，卡特智庫9月報告指出，我方軍購仍有205億美元尚未到齊，包括傳統武器108億、不對稱戰力70億與彈藥26億，最新的F-16V第一架號稱今年第三季要來也沒有來，在美國已經預想解放軍2027年前恐攻台下，國防部應積極催促美方軍購，顧立雄表示，會爭取F-16V年底來、2026年底交貨完。

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