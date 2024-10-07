影／美軍火商雷神浮報軍購費用 顧立雄：若有浮報會要求繳回

美國軍火商雷神公司涉及對國際用戶浮報軍購費用，台灣也被點名被浮報價格，媒體點名質疑樂山長程預警雷達的第三階段5年維持費，換算台幣每年平均要40億元，相較先前每年約22億元，幾乎漲了一倍。國防部長顧立雄今天表示，美台軍售是我們和美國政府簽約，如果有浮報不當得利，我方會要求美方全數繳回我國。

台美軍售與後續維修狀況，近期也成為關注焦點，媒體今天報導，長程預警雷達的維修費用高昂，3階段合計15年的維修費用高達377億元；另外愛國者三型飛彈重鑑測案，空軍「先斬後奏」將愛國者飛彈相關採購的182億元結餘款挪用。顧立雄表示，長程預警雷達為我們所有，情資為我們所用，維持部分都是根據我們的需求，其中包含關鍵零附件需要更換，每個年度金額會不同，但都是根據我方需求評估後，跟美方議定出來的費用。