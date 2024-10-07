長程雷達維修價格遭質疑 顧立雄：與美方議定後費用

媒體報導，新竹樂山長程預警雷達3階段合計15年的維修費用高達新台幣377億元，相當於再買1座全新雷達。國防部長顧立雄今天表示，長程預警雷達獲得情資為國軍所用，相關維持也是根據台灣需求，金額是與美方議定後的費用。

台美軍售與後續維修狀況，近期成為關注焦點；中國時報今天報導，長程預警雷達的維修費用高昂，3階段合計15年的維修費用高達377億元；另外愛國者三型飛彈重鑑測案，空軍「先斬後奏」將愛國者飛彈相關採購的182億元結餘款挪用。

立法院外交及國防委員會召委民眾黨立委林憶君今天首度主持會議，邀請顧立雄提出台美國防工業會議成效報告外，也召開秘密會議，主題為「針對美國軍火商雷神對台軍售涉虛報軍售價格情事及後續因應及精進作為」，顧立雄進入會議室前接受媒體聯訪。

針對長程預警雷達維修費用377億元，顧立雄表示，因為裝備是國軍所擁有，所獲得情資也是國軍所用，相關維持都是根據台灣需求提出，主要是關鍵零附件要做更換，每年金額會不同，但都是經過國軍作戰需求做評估判斷之後，與美方議定後的費用。

至於愛國者三型飛彈重鑑測案「先斬後奏」，顧立雄表示，愛三重鑑測案的費用是因為愛國者三型飛彈的導引段壽期到了，必須要做更換，所以金額會相當的高，要陸續逐步更換，才能維持飛彈性能，這個部分經過立法院通過。

顧立雄指出，中國時報指出國防部將愛國者飛彈相關採購的182億元結餘款挪用，「這個不是事實」，強調愛國者三型飛彈採購剩餘款項，國防部拿來增購新的愛國者三型增程彈，這部分也是經過立法院同意增購，並沒有把愛國者飛彈採購剩餘款項，挪作重鑑測案費用，重鑑測案費用是新增預算，也經過立法院同意。

至於「先斬後奏」，顧立雄表示，當時確實有程序上瑕疵，空軍沒有報到國防部，後來程序完成後，也有呈報立法院，經審查過後才通過預算。

對於美國軍火商雷神對台軍售涉虛報軍售價格，顧立雄表示，會在機密報告時對立委說明，先前已指出軍售是台灣與美國政府簽約，並不是台灣與雷神公司簽約，所以美方要負完全責任，如果有任何浮報價格，相關不當得利部分，國防部會要求美國政府負責將所有款項全部繳回給台灣。

有關研製下一代戰機可能性，顧立雄說，下一代戰機研製有兩個觀念，第一是關鍵技術自主研發要成熟，第二是必要裝備能夠外購獲得，必須要這兩個條件成熟，而現在有一些關鍵技術還沒有成熟。