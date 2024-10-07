賴總統提出「祖國論」後 中共33機艦出海擾台

賴清德總統日前在國慶晚會拋出「祖國論」後，據國防部統計，從昨天到今天清晨為止，共計有27架次中共軍機、6艘次共艦持續在台海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部公布中共解放軍在台海周邊海空域動態，從昨(6)日清晨到今(7)日清晨6點為止，共計偵獲共機27架次、共艦6艘次持續在台海周邊活動，其中19架次共機曾跨越海峽中線，進入北、中部及西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨6時11分到下午3時25分，有22架次共軍主戰機及無人機在台海中線邊緣沿線活動，其中15架次曾跨越中線，在南部曾深入西南空域，最近時距離鵝鑾鼻西南方約40浬。

同時，昨天上午6時29分到晚間8點38分，曾發現中共輔戰機及無人機3架次進入我西南空域，最接近時距離鵝鑾鼻西北西方約80浬。另外，昨天上午8點40分到中午12點32，在北部空域也發現中共輔戰機及無人機2架次徘徊，其中1架曾進入我防空識別區。