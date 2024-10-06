國防部：現退役人員涉共諜案件 官兵檢舉占87%

中共對台滲透不斷，國防部指出，統計民國100年至112年底，國軍現退役人員涉共諜案件，由國軍官兵檢舉或線索發覺占86.8%，案件偵破關鍵有賴多數官兵具保密防諜、安全警覺與敵我意識，112年法治教育授課人數共計82萬4401人次。

立法院去年審查今年度預算時作出主決議，要求國防部針對加強國軍忠誠、國家認同及守土衛國職責義務的教育，向立法院外交及國防委員會提出書面報告，國防部日前將「強化國軍幹部保密及軍法紀教育」報告送交立院。

國防部在報告中指出，為提升國軍幹部守密與法紀觀念，透過保密、軍紀及法治教育3大面向，強化遵法守紀意識。

針對保密教育，國防部表示，統計100年至112年底，國軍現退役人員涉及共諜案件，由國軍官兵檢舉或線索發覺占86.8%，案件偵破關鍵有賴多數官兵具保密防諜、安全警覺與敵我意識。

此外，透過錄製莒光日教學「保防重點教育」節目，由最高檢察署檢察總長、調查局副局長等官員，以座談會方式研討近期國軍洩密案例，說明常見中共滲透樣態，全軍已於112年11月9日收視完畢。

國防部指出，為防制中共對國軍滲透破壞，辦理幹部保密安全講習，由副部長召集全軍高階將領及重要幹部，112年共計達47場次。

至於軍紀教育，國防部提到，為落實幹部危害防處能力，每年均辦理「國軍軍風紀專案巡迴宣教」專案教育，提升幹部軍紀安全維護防處能力。

另因應近年少數官兵遭受詐騙、沾染賭博，導致財務失衡及不當借貸，進而衍生危安洩密，已於112年11月30日策頒「國軍針對涉及詐欺、賭博、不當借貸案件防範處置補充規定」，供各級部隊應處類似案件。

對於法治教育，國防部說明，國軍112年辦理法治教育共計7809場次，授課人數合計82萬4401人次，並為使法治觀念深植官兵內心，另以臉書與IG等社群媒體、宣導海報、文宣品等多元方式實施教育宣導，提高年輕官兵觸及率及學習興趣。

針對精進作為，國防部指出，已經將涉諜、洩密等法令規範與違法罰則，以及檢舉獎勵制度，納列官兵自清表白問卷宣導事項，並配合年度肅諜專案清查，對於出國異常、曾違反保密規定及財務失衡官兵，實施深度考核等。

此外，為因應中共統戰、滲透手段加劇，規劃拍攝保防單元劇、專書、四格漫畫等作品，提高官兵閱覽觸及，並持續邀請各級檢警機關入營宣教，強化官兵法治觀念。